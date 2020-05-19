Глава Минздрава Литвы: работают юристы, выясняют, можно ли отозвать карантин

После того как премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что летом карантина может и не быть, глава Минздрава Аурелиюс Верига заметил, что карантин необходим как юридический режим. Сейчас над этим вопросом работают юристы.

"Сейчас юристы как раз проводят оценку и пытаются оценить все обстоятельства, которые не могут действовать при отмене карантина. Я понимаю, что само слово карантин уже вызывает недовольство общества, несмотря на его смягчение и отказ от многих ограничений.

Вместе с юристами мы посмотрим, если будет решено отказаться от карантина как режима, хватит ли рычагов для контроля над чрезвычайной ситуацией, которая останется в силе.

Но карантин - это особый режим для контроля над инфекцией. Именно поэтому он важен в вопросе изоляции и других моментов, которые не могут применяться когда действует только чрезвычайная ситуация. Мы оценим этот вопрос с юристами, посмотрим, есть ли смысл продлевать карантин как юридический режим.

Я пока не могу назвать окончательное решение, его пока нет", – сказал Верига.

По его словам, больше всего дискуссий вызывает вопрос, возможна ли при отмене карантина обязательная изоляция жителей.

"Лично я считаю, что если обществу объяснить, зачем нужен карантин, то его можно оставить в силе на более длительное время, отказавшись от ограничений там, где это безопасно, но действие карантина позволит в случае необходимости быстро реагировать на изменившуюся ситуацию. Пока нет окончательных выводов юристов, сказать что-то сложно", – сказал министр.

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