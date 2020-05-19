Вильнюсская когенерационная станция получила разрешение на запуск

Вильнюсская когенерационная станция, строительство которой завершил государственный энергохолдинг Ignitis grupe, получила разрешение на запуск. На этой станции будут сжигаться неопасные коммунальные отходы и биотопливо.

Агентство охраны окружающей среды во вторник выдало компании- оператору станции Vilniaus kogeneracine jegaine разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнений ( разрешение TIPK). Это означает, что станция отвечает природоохранным требованиям Литвы и Евросоюза.

Совокупная тепловая мощность котлов на биотопливе станции составляет 175 мегаватт, котлов на отходах – 65 мегаватт, мощность производства электроэнергии на ней составляет 100 мегаватт, из которых доля вырабатываемой электроэнергии на отходах составляет до 20 мегаватт.

Станция планирует перерабатывать до 160 тонн отходов в год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!