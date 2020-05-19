"Это направления, которые уже открыты или будут открыты в ближайшее время, – по рейсу Lufthansa (во Франкфурт – BNS) принято решение, также по рейсам Air Baltic между Балтийскими странами, очевидно на пути и рейсы LOT в Варшаву, и в среду также будет рассмотрена Норвегия", – сказал премьер журналистам.
По его словам, решение туроператора Kidy Tour о продаже билетов до получения разрешения на полеты было безответственным.
На минувшей неделе Kidy Tour не получила разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы на рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно с 16 по 20 мая.
Компания сообщила о запланированных рейсах и продала половину билетов, однако потом была вынуждена вернуть деньги.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!