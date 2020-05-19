По техническим причинам пока не ясно количество новых случаев коронавируса

По техническим причинам пока не ясно количество новых случаев коронавируса в Литве, сообщило Министерство здравоохранения.

Как говорится в сообщении, из-за неисправности запаздывают данные Национального центра общественного зравоохранения (НЦОЗ), поэтому пока известно лишь общее количество случаев, подтвержденных в лабораториях, но часть из них могут быть повторными анализами взятыми у одного и того же пациента.

Как сообщила BNS советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте, технические неполадки возникли по причине обновления информационной системы, и этот процесс занял больше времени, чем ожидалось.

В целом в лабораториях установлены 37 положительных результатов тестов на COVID-19, сколько из них являются новыми случаями, будет известно позднее во вторник.

В понедельник в Литве был проведен анализ 6496 образцов, общее количество выполненных тестов составляет 237 600.

По последним опубликованным данным, в Литве были установлены 1547 случаев коронавируса.

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