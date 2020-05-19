Из-за ситуации в Вильнюсской клинической больнице специалисты обратились в прокуратуру

Из-за нарушений контроля над инфекционными заболеваниями в Вильнюсской клинической больнице специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) обратились в прокуратуру.

"Мы обратились в понедельник вечером (...) в Вильнюсскую окружную прокуратуру", – сказала представитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

"Поскольку во время проверки на прошлой неделе были выявлены нарушения, которые могли обусловить распространение инфекции в больнице, мы просим провести расследование, чтобы защитить общественный интерес", – прибавила она.

По словам Мегелинскене, прокуратуру просят выяснить, кто в ответе за сложившуюся ситуацию.

"Мы представили и составленный во время проверки акт, в нем перечислены нарушения. Указано, что там есть моменты, не входящие в нашу компетентность, поэтому нужно все выяснить", – заметила представитель НЦОЗ.

По ее словам, всего скончались 9 пациентов этой больницы, которые заразились коронавирусом.

"7 человек скончались в Сантаришкской больнице, причина их смерти - коронавирус, два человека скончались в Клинической больнице – причина их смерти указана иная, хотя и у них был диагноз COVID, поэтому возникают некоторые подозрения", – сказала Мегелинскене.

"Выявление причин смерти должно проводиться в соответствии с установленными критериями. Похоже, в Клинической больнице они отличаются от тех, что действуют в Сантаришкской клинике, поэтому это вызывает беспокойство", – прибавила она.

По словам Мегелинскене, НЦОЗ уже выслал документы в Инспекцию по труду, в Государственную службу аккредитации учреждений здравоохранения.

Директор Вильнюсской клинической больницы Наримантас Маркявичюс 18 мая сказал, что никаких официальных обвинений в связи с положением в больнице он не получал. Врач заявил, что с первого дня выполняют все указы, связанные с COVID-19.

Маркявичюс признал, что в больнице разгорелся очаг коронавируса, но отметил, что в их больнице – все пациенты тяжелые, с хроническими заболеваниями, поэтому инфекция и распространилась так быстро.

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