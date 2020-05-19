Во время карантина жители Литвы столкнулись с бытовыми проблемами: выплаты по страховке выросли на 50%

Во время карантина жители много времени проводят дома, но это не спасает их от аварий. Лопнувшие трубы, трубки стиральных и посудомоечных машин, проблемы с душевыми кабинами, бойлерами наносят жителям достаточно ощутимый. По подсчетам страховых компаний, во время карантина средний размер ущерба, нанесенный из-за затопления квартир, вырос на 50%, сказано в пресс-релизе.

Представитель страховой компании Ergo Аушра Юсе сказала, что количество случаев, связанных с затоплением квартиры соседей, в последнее время было таким же, как и до начала карантина.

"Только немного удивил тот факт, что количество таких случаев не уменьшилось – ведь люди больше времени находятся дома, поэтому могут раньше заметить неполадки. С другой стороны, мы сейчас расходуем больше воды, чаще включаем стиральные машины, нагрузка на сантехнику стала больше. Вероятно, это и стало причиной того, что за первые три недели карантина ущерб составил 30 000 евро", – сказала Юсе.

Чаще всего причиной убытков, по словам специалиста, являются лопнувшие трубы, проблемы со стиральными и посудомоечными машинами, бойлерами, умывальниками. По словам Юсе, был и ущерб нанесенный сильным дождем - вода попала в помещение через крышу и стены.

"Самый большой нанесенный водой в последние недели ущерб составил больше 5000 евро. Причина - лопнула труба с горячей водой на втором этаже, поэтому значительно был поврежден потолок на первом этаже, пол, лестница и отделка. Надо отметить, что уже в течение некоторого времени растет наносимый такими авариями ущерб. Это в основном связано с подорожанием строительных материалов, оборудования и стоимости работы", – сказала Юсе.

По ее словам, средний размер такого ущерба, по сравнению с мартом 2019 года, вырос на 24%. Количество таких случаев увеличилось на 36%.

"Такие аварии случаются не только в домах старой постройки, где давно не меняли трубы, но и в новых. Это случается потому, что иногда при оборудовании квартиры некачественно устанавливают унитаз, душевую, ванну, смесители, стиральные машины, бывают и некачественные материалы", – отметила Юсе.

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