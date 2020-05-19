Прохладная погода не уходит: ждут дожди с грозами

Во вторник ночью над южными районами Литвы установится зона дождей. В Сувалькии и Дзукии дожди будут идти дольше и интенсивнее. Ветер немного успокоится.

Во многих районах будет 4-7 градусов тепла. На севере страны ожидаются прояснения и сухая погода. Там местами будет 2-3 градуса тепла. Днем дождь снова напомнит о себе. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Воздух прогреется до 10-15 градусов.

В среду будет дуть неприятный порывистый северо-западный ветер. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днем облака охватят большую часть страны. Ночью будет достаточно холодно. Температура опустится до 1-6 градусов, местами ожидаются заморозки - 0-3 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов.

В четверг погода практически не изменится. Будет дуть холодный северо-западный ветер, поэтому тепла не будет. Утром будет всего 1-6 градусов тепла, местами заморозки до 0-3 градусов. Днем воздух прогреется до – 10-14 градусов. Днем возможны кратковременные дожди.

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