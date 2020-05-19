Минздрав Литвы: идет подготовка ко второй волне коронавируса

Несмотря на то, что общая ситуация с коронавирусом в Литве идет на лад, расслабляться нельзя – готовятся ко второй волне.

По этой причине сейчас накапливают резервы защитных средств. На данный момент централизовано обеспечен резерв больше чем на месяц, но с 1 июня больницы и их учредители должны сами позаботиться о необходимых средствах защиты, сообщает Минздрав.

По словам представителя Литовской армии майора Ауримаса Гушчуса, отвечающего за логистику, сейчас в больницах есть достаточный резерв на случай внезапного ухудшения ситуации.

"Поскольку врачи всем необходимым обеспечены, сейчас заказы будут доставлять только в температурные клиники и пункты мобильного контроля. В порядке исключения средства выделяют тем больницам, где фиксируют очаги", – сказал Гушчус.

Сейчас в Литву из Китая привезли уже большую часть заказанного в Китае в марте груза. Остальная часть заказа будет доставлена до конца мая.

5 больниц, которые в Литве борются с коронавирусом, получили резерв на месяц вперед.

Чтобы подготовиться ко второй волне, постоянно накапливают резерв средств защиты. Его должно хватить на три месяца.

С 1 июня все учреждения здравоохранения должны сами организовывать закупку и складирование средств защиты.

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