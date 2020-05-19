Полицейским указали наказать в этом году на треть больше водителей

По данным Delfi, патрульным Вильнюсской дорожной полиции указали, что в этом году они должны выявить на треть больше нарушителей, чем в прошлом. Однако полиция такие утверждения опровергает и уверяет, что дисциплинированные водители могут ничего не бояться.

По данным источников Delfi, патрульным было дано распоряжение больше внимания уделять использованию мобильных устройств за рулем.

Согласно источникам, полицейские должны следить не только за теми, кто говорит по телефону за рулем, но и за теми, кто не использует ремни безопасности, по-хулигански ведут себя на дорогах и за пешеходами, нарушающими правила.

Представитель пресс-службы Вильнюсской полиции Юлия Самороковская сказала, что столичная полиция такого распоряжения не получала, но сказала, что в мае этим нарушениям будут уделять больше внимания.

Она сказала, что за 4 месяца этого года, полиция выявила 6192 случая пользования телефоном за рулем. 11-17 мая в Вильнюсском округе выявили 249 таких нарушений.

Полиция уделяет внимание всем нарушениям ПДД. За пользование мобильными телефонами без устройства свободные руки водителей ждет наказание.

Самороковская напомнила, что телефоном можно пользоваться без устройства свободные руки, только если водитель сидит в автомобиле с выключенным двигателем.

За такое нарушение ждет штраф в размере 60-90 евро. Кроме того, водителя ждет лишение прав на 1-3 месяца.

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