Литва обсуждает с соседними странами, как возобновить полеты

Литва обсуждает с соседними странами, как возобновить полеты, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"(...) Как раз сегодня состоится такое обсуждение, которое является как бы вторым шагом после открытия сухопутных границ между странами Балтии. Сегодня будет обсуждаться, каким должен быть критерий при отнесении стран к (категориям) низкого, среднего и высокого риска, и как применять этот критерий при возобновлении полетов", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

Министр также призвал жителей "вести себя осмотрительно, чтобы не возникало таких ситуаций, какая сложилась в минувшие выходные, когда купившие билеты люди никуда не смогли вылететь".

Литовский туроператор Kidy Tour планировал на 16–20 мая полеты из Вильнюса в Осло, Дублин, Лондон и обратно, однако не получил на это разрешения Литовской администрации по безопасности на транспорте (ЛАБТ).

ЛАБТ информировала, что не предоставила разрешение на выполнение полетов из-за ситуации с COVID-19 в аэропортах Дублина, Осло и лондонском Станстеде. Компания Kidy Tour сообщила, что вернет деньги за билеты на несостоявшиеся полеты.

Воздушное пространство Литвы было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. В связи с постепенным смягчением карантинных условий, германской авиакомпании Lifthansa со среды было разрешено возобновить регулярные рейсы во Франкфурт.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на этой неделе обещает предложить правительству восстановить авиасообщение со столицей Норвегии Осло.

С минувшей пятницы разрешено свободное передвижение между Литвой, Латвией и Эстонией для жителей этих стран, если они в течение последних 14 дней не выезжали за рубеж. Граждане Литвы также могут ехать в Польшу по работе, бизнесу или учебе.

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