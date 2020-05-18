Цена на электроэнергию в Литве снизилась на 14%

На минувшей неделе средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 14% и достигла 24,5 евро за мегаватт-час, сообщает оператор сети электропередачи Litgrid.

Глава стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс сообщил, что на снижение цены на минувшей неделе повлияло повышение пропускной способности кабеля NordBalt в направлении Литвы.

"С другой стороны, пропускные способности со Швецией по причине ремонта все еще не являются максимальными. Сформировались прекрасные условия для работы литовских производителей с сохранением конкурентной цены", – отметил в пресс-релизе Л. Варанавичюс.

Средняя цена на электроэнергию в Латвии 11-17 мая была такой же, как и в Литве, а в Эстонии она составила – 24,6 евро.

На минувшей неделе производство электроэнергии в Литве было на 40% более активным – произведенная в стране электроэнергия обеспечила 52% потребления (было произведено 110 гигаватт-часов, потреблено 211 гигаватт-часов).

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