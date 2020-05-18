В Клайпеде – новый груз "Новатэка"

В понедельник на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз с газом российской компании "Новатэк".

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что газовоз Coral Favia доставил около 10 тыс. кубометров газа.

Это уже 33-ий такой газовоз в этом газовом году. По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, судно прибыло из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка".

С октября прошлого года также прибыли и 12 крупных газовозов с грузом СПГ норвежской компании Equinor (в среднем по 138 тыс. кубометров), а также два крупных газовоза из США.

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