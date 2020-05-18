В Литве открылись детские сады, родителей просят заполнить специальную анкету

В Литве 18 мая открылись детские сады, что стало большим подспорьем для родителей, которые должны работать.

18 мая утром в детском саду Lazdynėlis отмечалось оживление – около здания останавливались автомобили, родители передавали детей воспитателям в масках, которые встречали их у двери. У входа все дезинфицируют руки, надевают бахилы. У работников и детей измеряют температуру.

По словам заведующей детсада Эляны Маркявичене, 18 мая в сад придет половина из 190 детей. Большая часть воспитателей детсада прошла тестирование на коронавирус, кроме того, у них есть лишь одна работница из группы риска. Она может работать удаленно.

Столы и стулья расставлены в группах так, чтобы дети находились как можно дальше друг от друга. Временно убрали ковры. Работают все группы, чтобы в них было меньше детей.

"Мы полностью готовы, купили градусники, антисептик", – сказала заведующая.

Реда, которая привела ребенка в сад, сказала, что ее семья, как и другие, устали от карантина и связанных с ним ограничений.

"Надо работать, и ребенку, наверное, пора адаптироваться. Мы уже устали друг от друга. Дети ждут встречи с друзьями. Есть работа, хочется вернуться – если есть возможность, почему не воспользоваться", – сказала Реда.

Папа Томас также сказал, что сейчас может вернуться к нормальному рабочему ритму.

"Мы работаем, нам надо возвращаться на работу. Было тяжело работать, дети постоянно требуют внимания. Мы составляли график, работали попеременно: один работал, другой смотрел за детьми", – рассказал он.

"Конечно, есть страх, что зараза будет распространяться, но прошло довольно много времени, если бы дети болели, они бы уже переболели – думаю, родители ответственные, больных детей не поведут, все должно быть хорошо. Тем более, что воспитатели будут следить за этим", – сказал Томас.

Илона привела в детский сад только одного из двух детей, он ходит в подготовительную группу. Но во вторник она намерена вести обоих.

"Ребенок немного смущен, реакция заторможенная, ноя я ему сказала, если что - звони, приедем с работы. Ребенок не маленький, почти дошкольник, думаю, понимает ситуацию насколько-то. Но даже мы сейчас не все понимаем, что произошло в нашей жизни. Он соскучился по друзьям", – сказала Илона.

Она считает, что надо как можно скорее вернуться к прежнему ритму жизни, а детьми дошкольного возраста должны заниматься не только родители, но и педагоги. "Если мы 1-2 года будем бояться болезни, потом может еще одна появится. Но ведь нельзя все время жить в страхе", – заметила собеседница.

Чтобы выяснить, сколько детей с понедельника придет в сад, родителей просили заполнить специальные анкеты. Как Маркявичене, так и заведующая детсада Žibutė Ангелика Генявичене сказали, что те, кто не поведет детей указывали, что это не потому, что они боятся коронавируса, а потому, что есть с кем их оставить дома.

"Родители мыслят логически – кто может оставить ребенка дома, оценив ситуацию, делают это. А если людям не с кем оставить детей, они приведут их 18 мая", – сказала Генявичене.

В детские сады не будут принимать детей с температурой 37,3 градусов и выше, с признаками ОРВИ. С детьми не смогут работать люди из группы риска, они должны работать удаленно.

По подсчетам Министерства науки, образования и спорта, в детские сады вернутся от 30 до 60% детей.

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