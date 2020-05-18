"На карантине": почему в Центральной Европе стало меньше демократии, а Литва остается островком стабильности?

Страны Балтии в плане демократии остаются островком спокойствия и стабильности в Центральной Европе. При этом с 1995 года никогда не было так мало демократий, как сейчас.

В начале мая были опубликованы результаты ежегодного исследования американской неправительственной организации Freedom House "Развитие демократии в странах переходного периода". Данный мониторинг постоянно проводится с 1995 года и главный вывод последних

наблюдений заключается в том, что за весь период никогда не было так мало демократий, как сейчас. При этом страны Балтии остаются островком спокойствия и стабильности в Центральной Европе и входят в первую пятерку сопровождающего исследование рейтинга.

О самом этом исследовании и о том, как пандемия коронавируса сказывается на демократиях разных стран подробнее говорим сегодня с главой Вильнюсского офиса Freedom House Витисом Юрконисом.

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