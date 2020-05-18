Напомним, что мост был в первый раз подожжен 2 мая, в 03.34 ч. Горел мост через реку Невежис на ул. Кауно, в Кедайняй. Во время пожара сгорела часть моста, был нанесен ущерб на сумму 25 000 евро.
В комиссариате было начато расследование по факту уничтожения и порчи имущества.
На прошлой неделе выявили четырех подозреваемых, один из них - несовершеннолетний. Им грозит штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
Расследование организуют прокуроры Каунасской окружной прокуратуры.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!