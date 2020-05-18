Прогноз: будет сыро и достаточно прохладно

В понедельник днем погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Днем прогнозируют кратковременные дожди. На востоке дожди будут идти чаще, местами прогнозируют грозы.

Меньше всего вероятность дождя на западе страны, там будет солнечно. Несмотря на то, что день на западе будет солнечным, особого тепла не ожидается: в Клайпеде будет 11, в Тельшяй 13, в Таураге и Расейняй около 14 градусов тепла.

Похожей температура будет в Каунасе и Алитусе, а в Вильнюсе и Укмерге будет 11-13 градусов выше нуля. Будет дуть сильный северо-западный ветер, местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Во вторник во второй половине ночи, начиная с запада, появится больше облаков, придет еще одна зона осадков. До утра больше осадков выпадет на юго-западе. Ночью будет 3-8 градусов тепла. Во вторник днем больше всего осадков прогнозируют на востоке страны, будет пасмурно и дождливо, температура 12-13 градусов тепла, в Утенском районе - 8-9 градусов выше нуля. Немного лучше ситуация будет в Жемайтии и на море, там дождь закончится раньше, поэтому после обеда выглянет солнце. Однако температура высокой не будет - 10-12 градусов тепла. Самый сильный ветер прогнозируют в Дзукии, Сувалькии, там порывы составят 15-18 м/с.

В среду ночью по всей Литве облака рассеются, возможны лишь небольшие дожди. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6 градусов тепла, местами заморозки до 0-3 градусов. Днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Ветер усилится до 15-17 м/с. Воздух днем прогреется до 11-13 градусов. В четверг ночью все еще будет дуть сильный ветер, но опасных порывов уже не ожидается. Будет 2-7 градусов тепла.

Днем больше всего осадков ожидается на востоке страны, в других районах осадки будут кратковременными. Будет дуть сильный северо-западный ветер - 15-18 м/с. Холоднее всего будет на северо-востоке - 9 градусов, в других районах будет 11-13, местами 14 градусов тепла.

Ситуация практически не изменится и в пятницу. Ночью вероятность дождя невелика, но возможны заморозки. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. Температура будет такой же, как накануне. Ветер немного успокоится.

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