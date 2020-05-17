В Каунасе попался очень пьяный сотрудник полиции

ru.DELFI.lt

16 мая в 17.05 в Каунасе на ул. Юоделинес, был остановлен автомобиль Audi A6, за рулем которого не в служебное время и не в форме находился нетрезвый сотрудник Каунасского полицейского комиссариата (1968 года рождения).

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