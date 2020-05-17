В воскресенье в торговых точках фиксировали нарушения: грозит штраф до 6000 евро

По мере того как жители Литвы все активнее посещают различные торговые точки, специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминают, что существует риск распространения коронавирусной инфекции, если не будут соблюдены установленные требования. Поэтому в это воскресенье они вместе с сотрудниками полиции посетили три литовских рынка и оценили их соответствие мерам по управлению инфекцией COVID-19.

На рынках Рудамины, Риетава и Кальварии в это воскресенье проверялось, регулируется ли поток покупателей, обеспечивается ли выделение как минимум 10 кв. м. на одного покупателя, используются ли средства индивидуальной защиты и средства гигиены и др.

Проверки на этих трех торговых площадках выявили нарушения только в одной из них - не было никакой очереди, покупателей пускали на рынок группами более 2 человек, на входе не было предоставлено информации о том, что посещение торговых точек не рекомендовано лицам, входящим в группу риска, а также о необходимости соблюдения правил личной гигиены, необходимость (гигиена рук, этикет чихания, кашля и т. д.).

На лицо, ответственное за рынок, будет составлен протокол об административных правонарушениях.

НЦОЗ напоминает, что несоблюдение требований гигиены и безопасности общественного здоровья во время карантина влечет за собой административную ответственность. Руководителям юридических лиц или другим ответственным лицам грозит штраф от 1500 до 6000 евро.

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