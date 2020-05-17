Первая волна либерализации цен на электроэнергию приближается: что делать, получив предложение сменить поставщика

С 2021 года в Литве будет постепенно отменено регулирование розничных цен на электроэнергию. Заместитель министра энергетики Эгидиюс Пурлис говорит, что каждый потребитель будет проинформирован лично.

Energijos skirstymo operatorius (ESO) должен будет проинформировать каждого индивидуально, не пора ли ему сделать выбор. На данный момент, тем, кто платит около 40 евро и более в месяц, вероятно, придется выбирать на первом этапе. Те, кто платят до 10 евро, вероятно, выберут на последнем этапе", - сказал он в понедельник в передаче Delfi 11.

В соответствии с процедурой, принятой Сеймом, предусмотрены три этапа: в первый год поставщика смогут выбрать крупнейшие потребители, во второй год - потребляющие более 1 тысячи киловатт-часов (кВт-ч) в год, а в 2023 году - все остальные жители.

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"Будут предприняты усилия, чтобы предоставить потребителям всю информацию привлекательным способом. Потребитель сможет возражать против того, чтобы его данные о потреблении предоставлялись всем поставщикам. Все поставщики смогут представить свои предложения одному этому пользователю.

В последнем квартале года потребитель получит 5, 7 или 10 предложений от разных поставщиков и сможет выбрать из них. Нужно будет принять только одно решение - какого поставщика вы выберете. Бремя намного больше для поставщиков и оператора распределения, и для потребителя существует только сравнительное бремя", - сказал Э. Пурлис.

Также он сказал, что каждый пользователь может выбирать самостоятельно.

"Ничего обсуждать не нужно. За исключением последнего этапа, вам может потребоваться выбрать поставщика электроэнергии для освещения лифта или общего коридора. Если используем в квартире, доме, саду и т. д., то каждый потребитель принимает решение индивидуально", - сказал Э. Пурлис.

Заместитель министра добавил, что при отсутствии выбора поставщика предполагается, что электроэнергия будет поставляться гарантированным поставщиком.

В этом случае, оператор распределительной сети ESO. Не может быть так, что потребитель не получает электричество.

Для покрытия цены гарантированной поставки предусмотрено отдельное ценообразование, которое соотносится с реальными затратами. Независимые поставщики могут сделать это более привлекательным, предлагая индивидуальные планы.

Гарантированных поставщик будет иметь один план для всех, независимо от того, как они потребляют, в какое время и т. д.", - сказал Э. Пурлис.

Добровольно можно и сегодня

Витянис Коризна, глава Enefit, который также принимал участие в передаче, заметил, что в условиях либерализации можно выбрать поставщика раньше, чем планировалось.

"Закон определяет, когда будет прекращено регулирование цен для некоторых сегментов. В то время, если потребитель потребляет 20 МВт, или 5 МВт, или 1 МВт в год, выбрать поставщика можно и сегодня.

Сегодня у нас уже есть более 400 клиентов из разных групп" - сказал он.

Комментируя предложения, В. Коризна сказал, что внедрение интеллектуальных счетчиков будет играть очень важную роль.

Vytenis Koryzna Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

"Они откроют совершенно новые возможности для представления новых продуктов. На наиболее конкурентоспособных европейских рынках, где внутренний рынок либерализован уже 20 лет, имеется до 14 различных видов электроэнергии.

Некоторые из них о фиксированной цене, переменной почасовой ставке, другие привязаны к возобновляемым источникам энергии, другие - с дополнительной финансовой ценностью, со скидками, в зависимости от того, что актуально для потребителя.

Я верю, что мы предложим рынку продукты, связанные с имеющимися у нас мощностями по производству возобновляемой энергии. Eesti Energia вместе с Enefit Green являются крупнейшим владельцем ветропарков в странах Балтии.

Вовлечение бытового потребителя в развитие возобновляемой энергии очень важно. Потребитель, который внес свой вклад в ветропарк, сможет внести непосредственный вклад в дальнейшее развитие", - сказал В. Коризна.

В настоящее время почти все бытовые потребители покупают электроэнергию, пользуясь услугами государственного поставщика Ignitis.

В Литве электричество также поставляет Elektrum Lietuva. В. Коризна прогнозировал, что в будущем будет больше поставщиков.

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