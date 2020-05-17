Перед лицом кризиса сравнили Науседу и Грибаускайте: это два совершенно разных лидера

Недавние опросы показывают, что политики, наиболее активно участвующие в борьбе с коронавирусом, - премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига - получают все большую общественную поддержку. Однако этого нельзя сказать о главе страны Гитанасе Науседе. В среду в новостной радиопередаче "Вопрос дня" зрителям был задан вопрос: Гитанас Науседа лучше, чем бывшая глава страны Даля Грибаускайте?

Есть заметный недостаток опыта

Вайдотас Бенюшис, главный редактор информационного агентства BNS, принявший участие в передаче, заявил, что характеристики и особенности Г. Науседы и Д. Грибаускайте различны. И строгость Д. Грибаускайте была особенно необходима во время ее избрания.

"Если вы задаете вопрос сравнении с Д. Грибаускайте, то очевидно, что это два совершенно разных главы. Я бы сказал, что время определило, почему люди выбрали главу другого типа. Д. Грибаускайте была избрана оба раза перед лицом кризиса: в 2009 году - перед лицом экономического кризиса, выборы 2014 года состоялись вскоре после аннексии Крыма. Вероятно, люди считали эту строгость и такой образ необходимыми перед лицом кризиса", - сказал он.

По словам В. Бенюшиса, Г. Науседа представлял себя преемником бывшего главы страны Валдаса Адамкуса на протяжении всей избирательной кампании.

"Он казался более умеренным, более сфокусированным, менее спорным", - сказал он.Собеседник также упомянул причину, по которой Г. Науседе труднее действовать в условиях кризиса. Это недостаток опыта.

"В случае кризиса также необходим опыт, которого у президента Г. Науседы не было: ни политического, ни опыта руководителя. Поэтому ему в условиях кризиса сложнее проявлять лидерство. Я больше всего ценю лидерство как способность влиять на решения других людей, как способность собирать людей вокруг себя. Таким образом, отсутствие как личных качеств, так и опыта не позволяет ему использовать все инструменты", - заявил он в передаче Žinių radijo "Вопрос дня".

В. Бенюшис заявил, что лидеры других стран перед лицом этого коронавирусного кризиса заняли первые позиции - посещали медицинские учреждения. Однако Г. Науседа этого не сделал.

"Да, лидерства было немного, определенная роль была сыграна. Самое главное - посмотреть, учатся ли президент и его команда и не повторяют одни и те же ошибки", - сказал главный редактор BNS.

Президентские выборы состоялись год назад. По словам В. Бенюшиса, в ходе них и глава страны Г. Науседа, и вся его команда должны ответственно оценивать свои действия и совершенные ошибки.

"Первый год должен стать временем переосмысления своей деятельности для него и его команды . (…) Собака зарыта в руководстве. Я думаю, что в начале срока президент и его команда не оценили должным образом, сколько им нужно работать с Сеймом и правительством, чтобы его предложения превратились в результаты. Недостаточно зарегистрировать законопроект и провести пресс-конференцию, необходима более глубокая и интенсивная работа", - сказал В.Бенюшис в передаче.

Президент - загадка

Обозреватель, журналист Рамунас Терлецкас сказал, что хороший президент - это тот, кто влияет на процессы в Литве.

"А кто хороший президент, в моей голове, это должен быть человек, который является лидером государства. И чье политическое, этическое, экономическое видение повлияет на процессы в Литве и, я бы сказал, позаботится о каждом гражданине Литвы", - сказал обозреватель в передаче.

Р. Терлецкас заявил, что Г. Науседа был для него загадкой еще в июле, во время его инаугурации, и до сих пор остается загадкой.

"Когда я прокомментировал инаугурацию Г. Науседы в июле, я сказал, что для меня он - загадка, мы узнаем его во время работы. Три месяца спустя я сказал, что пока не могу сказать, какой он. Прошло 10 месяцев с момента его инаугурации, и мне все еще трудно сказать, какой он. Потому что в основном мы видим его скорее как продукт, созданный связями с общественностью, а не как человека, который работает, старается. Может быть, он это и делает, но его влияние на процессы в Литве не так сильно", - пояснил он.

Журналист заявил, что хотя слово Д. Грибаускайте "звучало реже, оно было важнее".

Кто-то хочет конфликта

Лаурас Белинис, профессор Университета Витаутаса Великого, политолог и бывший советник В. Адамкуса, защищал главу страны в ходе передачи. Он заявил, что Г. Науседа выполняет функции, возложенные на него Конституцией. Поэтому нет необходимости его критиковать.

"Нет, он меня не разочаровал, я бы хотел его защитить. Я думаю, что он ведет себя очень точно. (…) Жесткая рука, лидерство в этой ситуации - это, на мой взгляд, неправильное слово, выслушивание и объединенные действия всех ветвей власти, которые так или иначе ответственны за эти сферы. (...) Потому что, если за рулем двое или трое, мы увидим только аварию, а не хорошо управляемый государственный автомобиль", - пояснил он в передаче, сравнивая Г. Науседу с Д. Грибаускайте.

Л. Белинис считает, что, возможно, некоторые политические силы хотят конфликта между президентом Г. Науседой и премьер-министром С. Сквернялисом.

"Похоже, кто-то хочет, чтобы президент напал на премьер-министра и чтобы мы увидели драму конфликта. Дамы и господа, главная драма теперь не между людьми, а связанная с коронавирусом. Поэтому, если мы увидим конфликт между лидерами, мы справимся с ситуацией еще хуже, а сейчас она хорошо управляема. Так что давайте не будем мешать друг другу и искать возможности столкнуть лидеров", - сказал он в передаче.

Политолог заметил, что отношения между президентом и сеймом несколько натянуты. Не все инициативы, предложенные Г. Науседой, были приняты в парламенте.

"Это один из аспектов отношений президента и сейма. В этом случае президент находится в очень сложной ситуации, потому что в Сейме нет серьезных групп, фракций, которые его поддерживают. (…) Каждая из его инициатив всегда может вызвать ту или иную реакцию. Не потому, что Сейм хочет поставить президента на место или заставить его подчиниться. А потому, что Сейм не согласен между собой. (…) Проблема президента не в самом президенте, а в Сейме. Потому что он очень фрагментирован", - назвал возможную причину Л.Белинис.

Он утверждал, что президент, сохраняя независимость от политических сил, должен иметь поддержку в Сейме.

"Независимо от того, с какими политическими фракциями он общается, важно, потому что ему нужно положительное голосование по его предложению. Потому что, если Г. Науседа вступит в конфликт с политическими партиями, партии проголосуют против его предложений и покажут ему и всей стране, что они игнорируют президента. Это сложная игра", - оценил ситуацию Л. Белинис.

Действует как комментатор процесса

Дариус Куолис, лектор Вильнюсского университета и бывший советник В. Адамкуса, сказал, что видит сходство между Д. Грибаускайте и Г. Науседой. По его словам, это чувство незащищенности.

"Сейчас я бы хотел, чтобы президент был сильнее. Я бы хотел, чтобы президент страны добился большего успеха, чем до сих пор. Я вижу одну черту, которая их связывает. Для обоих характерны страх свободного общества, определенное чувство недоверия и незащищенности", - сказал Д. Куолис.

Мотивируя свой ответ, он напомнил, что начавшая каденцию Д. Грибаускайте вырубила несколько десятков старых сосен в Турнишкесе, а Г. Науседа - наняв более 10 экспертов по связям с общественностью для работы в президентуре.

"Это показывает определенное чувство незащищенности. Он начинается с усиления полномочий спецслужб, с законодательных инициатив. И странное молчание по поводу проверки его команды, эти вещи показывают, что самому президенту не хватает уверенности", - пояснил он.

На просьбу назвать самую ясную работу, проделанную Г. Науседой за почти 10 месяцев, Д. Куолис заявил, что расслабление общественного пространства.

"Я думаю, что общественное пространство немного расслабилось, ведь до этого было очень запутанным в течение десятилетия правления Д. Грибаускайте. Мы видим журналистов, говорящих немного более свободно, осмеливаются критиковать. Но был круг чиновников, которые хотели остаться выше критики", - сказал он.

В то же время собеседник упомянул еще один аспект, который мешает оценить работу, проделанную президентом Г. Науседой.

"Он по-прежнему действует по инерции как комментатор политических и экономических процессов. Не как их инициатор, а как комментатор, это сформировано его жизненными привычками", - сказал Д. Куолис в передаче.

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