На немецком шоу "Евровидение" – триумф The Roop: зрители отдали свои сердца Литве

Несмотря на то, что в этом году официальный конкурс "Евровидение" в Нидерландах не состоялся из-за пандемии коронавируса, поклонники конкурса могли порадоваться ряду альтернатив этого шоу. Одна из них – специальный концерт в Германии 16 мая вечером, на котором выступили и литовские исполнители The Roop.

Песня литовской группы On Fire прозвучала в Гамбурге и ее услышали миллионы зрителей канала ARD, поскольку в зале зрителей не было.

Несмотря на то, что это мероприятие только утешительный вариант для поклонников "Евровидения", группа The Roop привлекла внимание зрителей и одержала победу!

Stopkdras ARD

На второй месте были представители Исландии, на третьем – российская группа Little Big.

Всего участвовали 10 стран: Литва (22 балла), Исландия (19), Россия (17), Мальта (10), Дания (9), Швеция (9), Швейцария (9), Италия (8), Болгария (8) и Азербайджан (5).

Ведущая Барбара Шёнебергер, вручая литовским исполнителям приз, попросила The Roop еще раз исполнить песню On Fire, покорившую Европу. Немецкая актриса сказала, что литовцы должны быть уверены в своей победе.

Победителей трансляции ARD выбирали телезрители и специальная комиссия.





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