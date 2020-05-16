Дежурство с вильнюсскими патрульными: первый вызов - на могилу Басанавичюса

Один вильнюсский экипаж полиции в субботу утром по первому вызову отправился на кладбище Расу. Поступило сообщение о том, что неизвестные осквернили памятник Йонасу Басанавичюсу.

Звонок поступил в 9.10 ч. Полицейские зафиксировали, что на могиле кто-то топтался, разбросаны свечи, кто-то оплевал памятник. Было начато расследование по факту осквернения могилы.

В выходные полицейские также должны были проверять рынки – носят ли торговцы и покупатели маски.

Экипаж, с которым ездил и журналист DELFI, проверял рынок Хале. Выяснилось, что большинство покупателей и торговцев соблюдают это требование. Некоторые ходили с масками на шее, но по просьбе полицейских надевали их.

В последнее время в Литве участились кражи из магазинов. 16 мая в Вильнюсе охранники магазинов поймали немало подозреваемых в воровстве и сообщали об этом в полицию. Например, в Rimi Mylia на ул. Кедру попался молодой человек, который был наказан за мелкие кражи и безбилетный проезд уже 103 раза. На этот раз он пытался украсть пиво на 8 евро. Ему был назначен штраф в размере 300 евро, но он не переживал – на сегодняшний день он должен заплатить штрафы на сумму 20 000 евро, но он их не платит, а поскольку имущества у него нет, приставы ничего не могут взыскать.

Но, по словам полицейских, это не рекордсмен. Рекордсмен по мелким кражам в Вильнюсе - мужчина, которого наказывали 500 раз.

Но в магазины полицию вызывают не только из-за краж. В субботу сообщили, что в магазине Maximа на ул. Шалткальвю задержан мужчина, справлявший там малую нужду.

Попалось в этот день и немало нетрезвых водителей. Одних остановила полиция, о других сообщили бдительные граждане.

Например, после обеда сообщили, что на ал. Саулетякё из кафе уехал явно нетрезвый водитель Ford Transit. Полиция остановила мужчину, в его организме было 2,03 промилле. Начато расследование, автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.

В 15.55 ч. поступило сообщение о ДТП в Вильнюсском округе, в Шальчининкском районе, на дороге A15, недалеко от Яшунай. Водитель Ford Galaxy поворачивал, ехавший за ним грузовик остановился, а водитель Audi решил пойти на обгон и врезался в Ford. Audi съехал с дороги, водителя Ford увезли в больницу.

В субботу вечером сообщили, что на вильнюсском вокзале к людям пристают мужчина и женщина. Но, когда полиция приехала, подозреваемых не нашли. Зато случайно заметили мужчину, который увидев их, ускорил шаг, а потом бросился бежать. Его задержали на перроне. В пачке от сигарет у мужчины были три пакета с порошком белого цвета. Задержанный сказал, что это амфетамин, который он купил в таборе. начато расследование.

В 17.20 ч. поступило сообщение о том, что в квартире на ул. Гелю ножом ранен мужчина. Звонивший сказал, что он выпивал со знакомым, потом они поругались, и собутыльник ткнул ему ножом в бок. Недалеко на ул. Соду полицейские нашли лежащего на улице мужчину с окровавленной головой – он был избит, около уха - ножевое ранение. Выяснилось, что это был собутыльник звонившего с ул. Гелю.

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