Коронавирус диагностировали у второго работника Rimi

16 мая получены результаты исследования и стало известно, что коронавирус (COVID19) установлен у второго работника Rimi. Утверждают, что и этот работник не был на работе с 8 мая. Заболевший указал один близкий контакт, сообщает пресс-секретарь Rimi Рената Кершене.

До субботы в общей сложности установили 15 близких контактов, с которыми общался первый заболевший работник Rimi. Еще 8 работников пожелали изолироваться по собственному желанию. Руководство сети Rimi поддерживает постоянный контакт с заболевшими и находящимися в изоляции работниками, а также сотрудничает с Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Производственные помещения Rimi, в которых работали оба заболевших, были закрыты и полностью продезинфицированы 15 мая. В ночь на субботу был полностью дезинфицирован действующий в Жирмунай торговый центр Rimi.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!