Эксперты: после окончания школы выпускники уедут в Великобританию – Brexit условия не изменил

Сразу после окончания школы выпускников ждет следующий этап – поступление в вузы. Часть выпускников уже приняла решение, интересно, как на определение подействует карантин, вызванный коронавирусом. Delfi интересовался у экспертов, останутся ли выпускники в Литве или все же уедут?

Сейчас слышится мнение, что из-за угрозы коронавируса выпускники скорее всего останутся в Литве – поможет местным вузам. Однако представитель компаний KALBA и Ego Perfectus, профессиональный консультант Ритис Юркенас сомневается в этом.

Он сказал, что от выпускников о таком варианте не слышал – было бы странным, если бы из-за теперешнего карантина они изменили планы уехать или решили выбирать другую специальность. Наоборот, они настроены решительно. "Это временная ситуация, а приобретенные во время обучения специфические знания понадобятся в жизни в течение длительного времени – это серьезное решение в жизни. Молодым людям придется потом работать 45-50 лет", – подчеркнул Юркенас.

Он заметил, что молодежь сейчас не мечется – планы не меняет.

Юркенас сказал, что после карантина учебные учреждения будут более гибкими, а возможности обучения будут даже большими. По словам консультанта, как и ежегодно, многие выпускники намерены изучать ИТ, психологию, бизнес, социальные науки, дизайн, музыку.

Он также признал, что за границу учиться из Литвы уезжает немало талантливых людей.

Представитель Правительственного центра стратегического анализа (STRATA) Гинтаутас Якштас сказал, что карантин не заставит выпускников кардинально менять свой выбор. Разве что, может повлиять решение правительства о снижении балла на финансируемые места. Тем более, что в этом году будет больше оплачиваемых мест на популярных специальностях, одна из них – социальные науки.

Если в Литве продлят карантин, что ждет тех, кто намерен учиться за границей? По словам Юркенаса, во время карантина выросла потребность в удаленном обучении. Но и до этого был популярен формат смешанного обучения (blender studies) – удаленно-контактный.

"В таком случае зарубежные вузы намерены предложить часть первого семестра провести в смешанном формате, а отчеты - контактные. Потом планируют перейти к контактному обучению", – сказал он и прибавил, что так пытаются способствовать тому, чтобы студенты не потеряли время.

Такой же, по его словам, будет ситуация и в Литве, поскольку у нас условия карантина еще жестче.

Какие страны выбирают выпускники? Оказывается, чаще всего они едут в англоговорящие страны. "Тут абсолютный лидер – Англия. В Нидерландах и Дании количество студентов из Литвы сокращается – там не хватает программ на английском языке", – заметил консультант.

По его словам, и в этом году Англия - направление Nr.1. Там студентам из стран ЕС все еще обещают кредит на учебу, условия финансирования не меняются. "Условия не меняются, несмотря на то, что Англия выходит из ЕС. Многие молодые люди хотят воспользоваться такой возможностью. Мы убеждены, что и в будущем условия не изменятся, но пока можем говорить только об этом годе", – сказал Юркенас.

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