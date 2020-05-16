В Литве открываются санатории, но клиенты не спешат бронировать места: почему?

В Литве смягчают условия карантина. Правительство разрешило работу оздоровительных центров и санаториев, домов отдыха и реабилитационных центров. Санатории в Литве откроются 18 мая.

Однако санатории будут работать, соблюдая жесткие правила. Что надо знать перед визитом в санаторий или СПА-центр?

Санаторий Eglės sanatorija Draugystė в Друскининкай первых гостей пример 18 мая. Это пациенты, которые сталкиваются с различными проблемами, они прибудут по направлениям от врачей.

Санатории Eglės sanatorija в Бирштонасе и Друскининкай также могли открыться 18 мая, но решили перенести дату открытия на 1 июня.

"С 19 мая мы будем принимать только пациентов по путевкам Больничной кассы. Приезжающие должны знать несколько вещей. Деятельность санаториев и оздоровительных центров строго регламентирована, действуют такие же правила, как в больницах. Что это значит? Жесткие меры безопасности. Второй момент - за 48 часов до приезда надо выполнить тест COVID-19. Речь идет не о быстрых тестах, а о тех, результаты которых объявляет НЦОЗ", – сказал глава Eglės sanatorijа Артурас Салда.

То есть, если вы хотите во вторник приехать в санаторий, надо сдать тест в выходные, чтобы получить ответ за 48 часов, иначе потом его результат будет недействителен. По словам Салды, то же правило будет действовать и летом.

"Гостей, которые хотят приехать сами, мы ждем с 1 июня. Когда мы объявили о регистрации, выяснилось, что людей отпугивает необходимость сдать тест на COVID-19. На данный момент действует такое требование. Теоретически работа разрешена, но практически люди при таких условиях в санатории не рвутся", – сказал он.

"В четверг утром мы консультировались с Минздравом и поняли, что можно только предоставлять услуги бассейна и групповые занятия с кинезитерапевтом. Эти услуги будут предоставлять с 1 июня, время у нас есть.

Бассейны не нужны для тех, кто приезжает по путевкам Больничной кассы. Надеемся, что к лету станет больше ясности", - сказал Салда.

Санатории примут и тех, кто не сделает тест заранее, но в таком случае гость должен сдать анализ на месте и письменно дать обещание не выходить из комнаты до получения результата. В эти дни он не сможет пользоваться никакими услугами и еду ему будут приносить в номер. Это не выгодно клиенту, поскольку он проведет два дня в изоляции и не сможет получить никакие услуги.

Перед походом в СПА-центр или массажный кабинет, которые также откроются с 18 мая, сдавать тест на COVID-19 не надо.

Прибывшие по путевке в санаторий люди будут жить по одному, исключение могут составлять члены семьи. Приезжие должны носить маски в общественных местах, у них будут мерить температуру перед расселением.

Салда сказал, что до 31 июля в санатории будут действовать весенние цены. Цены пока повышать не планируют.

Представители санаториев предполагают, что в этом году они понесут серьезные убытки. Уже сейчас видно, что клиентов, по крайней мере пока, будет немного.

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