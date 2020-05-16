Автомобиль пьяного водителя съехал с дороги, выломал ворота и едва не сбил мужчину

15 мая в Новой Вильне произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. По предварительным данным, автомобиль Opel съехал с дроги, выломал ворота и остановился на клумбе.

Вильнюсская полиция информировала, что сообщение о ДТП поступило в 20 ч. По предварительным данным, молодой человек ехал по ул. Шяурес, не справился с управлением, зацепил бордюр, съехал с дороги, врезался в ворота и оказался на клумбе. Среди цветов стоял мужчина, которого автомобиль едва не сбил.

По предварительным данным, в организме водителя было 1,82 промилле. Водителю стало плохо, поэтому врачи скорой увезли его в больницу.

Юноше сесть за руль разрешил хозяин авто. Он пришел к месту происшествия с друзьями пешком, сам был пьян (больше 1,5 промилле). Хозяина ждет наказание за то, что он доверил автомобиль пьяному другу.

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