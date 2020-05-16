Жесткие требования карантина – не перегнули ли палку в Литве

Как Литва, так и другие страны Европы для обуздания пандемии коронавируса предприняли разного рода ограничения: ограничили возможность передвижения, изолировали некоторые группы населения, запретили проведение личных праздников. Институт мониторинга прав человека обратил внимание, что в нашей стране были предприняты непропорциональные меры, необоснованно стесняли права и свободы. Эту тему в передаче "Европейцы против COVID-19" рассматривали на Žinių radijas.

Казалось бы, цель таких ограничений мирная – желание обезопасить общество и жизни людей. Возможно, в данном случае, можно сказать, что цель оправдывает средства. Но не является ли желание манипулировать людьми сильнее стремления победить пандемию? По мнению главы Институт мониторинга прав человека Дайнюса Пураса, все зависит от пропорциональности применяемых мер, нет ли дискриминации в отношении отдельных групп. Иными словами, нет ли признаков злоупотребления.

"В мире можно наблюдать разного рода перегибание палки. Мы наблюдаем за ситуацией в стране, доверяя власти и ее решениям, но в рамках демократии – присматриваем. Если надо, поднимаем вопрос", – сказал он.

Он представил непропорциональные решения, о которых уже забыли. По словам Пураса, когда людей отправляли в принудительную изоляцию, был высок уровень опасности распространения вируса. К счастью, это решение быстро отозвали. Власти не сумели убедить Пураса в том, что требование носить маски в общественном пространстве научно обоснованно.

По мнению европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, во время пандемии мы, как и люди во всем мире, учимся уважению и соблюдению прав человека. Иногда бывают и ошибки. Ауштрявичюс упомянул следующий момент: "Министр здравоохранения с экранов стал говорить от имени парламента, правительства и других ведомств. У наблюдателей возникло обоснованное подозрение в пропорциональности решений. Хорошо, если это было желание сладить с пандемией, а если кто-то захочет таким образом манипулировать? Честно говоря, тут я вижу элементы политиканства".

Второй момент, где, по мнению Ауштрявичюса перегнули палку – несогласованное сотрудничество центральной и местной власти. Он напомнил о доставке людей в гостиницу на окраине Вильнюса, где начались беспорядки.

Можем ли мы чему-то научиться у Швеции, которая сказала "ведите себя так, как вам кажется безопасным". По словам Пураса, все зависит от того, хотим ли мы идти к такой сознательности общества, какой достигла Швеция или нет. "Я не раз слышал высказывание: сейчас власть нельзя критиковать. Все, что говорит власть, надо выполнять, даже если скажет глупость. Это значит, мы не хотим стать как Швеция. Как ты научишься вести себя ответственно, если не путем укрепления демократии и ее основополагающих принципов?", – вопрошал Пурас.

"Конечно, у Швеции была за спиной надежная система здравоохранения, в нее много инвестировано, там много человеческих ресурсов, они доверялись этой стене", – сказал Ауштрявичюс.

Однако обществу лучше говорить правду в глаза, а у нас, по словам Ауштрявичюса, этого не было. Можно сказать, что была попытка играть с обществом, не говоря ему всей правды – о том, сколько у нас было средств защиты и др.

Ауштрявичюс также заметил, что в этот период не было диалога между правящими и оппозицией. Не было призыва к обмену мнениями.

Как дела с правами человека обстоят в Литве, по сравнению с другими странами – Венгрией, Польшей?

Пурас считает, что мы своей зрелостью давно обошли бывших соседей "по общежитию". Он хотел бы, чтобы мы уже сравнивали себя не с ними, а порадовались тому, что тут мы лучше Беларуси и России. "Мы держимся неплохо, это показывают и эпидемиологические данные. Конечно, это не значит, что мы хорошо справляемся с домашней работой – есть недочеты, большое социальное разобщение. Кризис, как известно, хорошее время для реформ, но я уже утратил надежду на то, что власти страны этим воспользуются. Это непросто – например, система здравоохранения – было бы хорошо, чтобы мы не говорили о ее совершенстве", – сказал он.

Страны Европы хотят использовать мобильные телефоны граждан, не для слежки, а для того, чтобы узнать, соблюдают ли они самоизоляцию. Тут Пурас тоже видит опасность.

"Каждое открытие может быть и лекарством, и ядом. Конечно, эту технологию можно применять, даже нужно, но надо ограничить время, цели использования. Кто все это будет контролировать? С всеобщей слежкой и прослушкой мы зашли слишком далеко, это происходит без особых ограничений. Пора бы жителям начать интересоваться", – призвал Пурас.

В Литве не за горами парламентские выборы – уже объявлена дата, 11 октября. Недавно решили, что в августе пенсионерам переведут по 200 евро – это решение общество восприняло как предвыборный акт. "Надо быть честными, с этими 200 евро, которые предложили пенсионерам, можно было поступить иначе – просто повысить пенсии, если считаем, что это необходимо, ведь эта часть общества больше всего пострадала и нуждается в помощи. Хотим мы этого или нет, но эта тема стала предвыборной", – убежден Ауштрявичюс, заметив, что это старый политический трюк.

Он не уверен, что на фоне карантина возможна нормальная и серьезная предвыборная кампания, равные права кандидатов. В Польше из-за пандемии отменили президентские выборы, которые должны были состояться 10 мая.

Пурас отмечает, что в свете пандемии наблюдаются два сценария: безответственное проведение выборов, как пытались сделать в Польше, и вообще отмена выборов – власти невыгодно, чтобы ее переизбирали: "Как тут вылавировать – я хотел бы услышать мнение юристов, особенно специалистов по конституционному праву".

С началом пандемии выяснилось, что врачам в Литве не хватает средств защиты.

Пурас не сомневается, что в связи с возможным нарушением прав человека обратятся в суд разные группы: врачи, пациенты, представители бизнеса: "Посмотрим, как это будет решаться с помощью юридических механизмов. Я все еще надеюсь, что кризис используют для критической оценки системы здравоохранения, не будут покрывать недостатки. Причины понятны – нужно преодолеть пандемию. Ведь именно она в последний раз вскрыла укоренившуюся проблему: с нашей системой здравоохранения не все в порядке".

Собеседник имеет в виду проблемы систематического, стратегического уровня, которые, по его словам, уже 30 лет пытаются покрывать. "Именно во время пандемий выясняется, что главное оружие - честность и открытость, не может быть двойной реальности, лжи, притворства", – сказал Пурас.

С ним согласился Ауштрявичюс, заметив, что в суд могут обращаться и люди из социального уязвимых групп, которые сами не могут защититься: "Были обнаружены нелегальные хосписы, мы столкнулись со специфическим положением тюрем, не очень обстоят дела и с удаленным обучением. Все всякого сомнения, могут быть разного рода юридические тяжбы, возможно, кто-то даже подаст в суд на государство, будет требовать компенсаций".

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