Ландсбергис: предложения президента должны обсуждаться вместе с пересмотром бюджета

Лидер литовской оппозиции, председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис говорит, что предложения президента по снижению налогов на трудовые доходы и дополнительным выплатам для семей с детьми должны обсуждаться во время пересмотра бюджета.

"Еще на встрече с президентом на прошлой неделе я говорил, что, не видя всего бюджета, такой "дождь подарков" трудно оценить. Мы надеемся, что президент потребует, чтобы его предложения обсуждались вместе с пересмотром бюджета", - сказал Г. Ландсбергис в пятницу BNS.

Президент Гитанас Науседа в пятницу предложил временно снизить налоги на трудовые доходы и выделить одноразовые выплаты семьям с детьми, чтобы простимулировать экономику в кризисный период.

Дополнительный пакет в 500 млн евро президент предложил, когда подписал принятый сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Оппозиция не раз призывала правительство внести в парламент пересмотренный госбюджет. Премьер и министр финансов говорят, что сейчас потребности в этом нет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!