Пандемия меняет лицо Литвы: растет количество краж

Эксперты прогнозируют, что по мере ухудшения экономической ситуации, роста безработицы, в Литве растет уровень преступности и он будет расти дальше: будет больше краж в магазинах, из домов и квартир, из усадеб, участятся случаи мошенничества в интернет-пространстве.

По словам директора социологической компании Baltijos tyrimai Расы Алишаускене, во время карантина (в марте-апреле)был проведен опрос жителей, который показал, что кризис серьезно сказался на эмоциях и поведении жителей: уровень стресса остается высоким, растет озлобление.

"Когда люди не могут вернуться к обычной жизни, не знают, что делать, их финансовое положение ухудшается, они не могут изменить ситуацию, у некоторых в таких условиях проявляется агрессия как внешняя, так и внутренняя. В результате наблюдается рост уровня преступности, насилия", – сказала Алишаускене.

По словам представителя охранной компании GRIFS AG в странах Балтии Альгирдаса Скужинскаса, ситуация в стране обостряется растет количество преступлений всех типов.

"До карантина в неделю мы задерживали примерно 45 человек, сейчас в среднем 135. Большую часть задерживают за кражи в магазинах", – сказал Скужинскас.

"Если до карантина в неделю в магазинах пытались украсть товары на сумму 720 евро, то сейчас эта сумма составляет 4990 евро", – сказал он.

Во время карантина люди много времени проводят дома, поэтому и преступления переместились в закрытые пространства или в интернет. Это отметил и бывший генкомиссар полиции Висвалдас Рачкаускас.

"Жесткие правила карантина и застой в экономике ограничил перемещение многих людей, которые склонны к совершению преступлений. В последнее время количество краж из жилых помещений, хозпостроек и усадеб увеличилось на 20%, стало больше нанесения увечий и побоев, сексуальных преступлений. Количество убийств увеличилось вдвое", – сказал он.

"Во время карантина кражи часто совершают из усадеб, куда люди редко наведываются. Крадут инструменты, бытовую технику, газонокосилки", – сказал Скужинскас.

Растет количество преступлений и случаев мошенничества в электронном пространстве. Эти преступления совершают путем сбора информации и личных данных.

"Только должное информирование общества поможет избежать таких преступлений и уменьшить их количество", – акцентирует Рачкаускас.

По словам учредителя ЗАО Neto Baltic Эвалдаса Будвилайтиса, согласно исследованиям, которые проводят в течение последних двух лет, чаще всего из магазинов воруют - алкоголь, косметику, товары для ухода за телом, женскую одежду, духи, лезвия для бритья, кроме того, растет количество краж дорогих продуктов питания и медикаментов.

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