Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1523 человек
Количество больных: 498
Количество новых случаев за последние сутки: 12
Количество смертей: 54
Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 965 человек
В изоляции находятся: 260
В лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!