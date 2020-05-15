В Литве 12 новыx случаев заболевания коронавирусом

ELTA ru.DELFI.lt

15 мая Национальный центр общественного здравоохранения Литвы сообщил о 12 новых случаях заболевания коронавирусом. Всего в Литве коронавирус был подтвержден у 1523 человек. В Литве выздоровевших больше, чем больных.

Всего в Литве коронавирус был подтвержден у: 1523 человек

Количество больных: 498

Количество новых случаев за последние сутки: 12

Количество смертей: 54

Больные коронавирусом, которые скончались по иной причине: 6 Выздоровели: 965 человек

В изоляции находятся: 260 В лабораториях страны за сутки проверено 7994 пробы, общее число проверенных проб составляет 216 тыс. 247. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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