Министр: если ситуация будет стабильной, обсудим время работы ресторанов

ВРИО министра экономики и инноваций Жигимантас Вайчюнас сказал, что продление времени работы кафе и ресторанов обсудят только тогда, когда ситуация, связанная с распространением коронавируса будет стабильной.

"Принцип такой, что мы открываем кафе и рестораны поэтапно. На данном этапе они могут работать с 8 до 22 ч. Потом оценим ситуацию. Если она будет стабильной, все требования будут выполнять, можно будет обсудить продление времени работы. Но этот один час каких-то существенных изменений не даст, самое главное ответственность и готовность. Как клиентов, так и тех, кто предоставляет услугу", – сказал Вайчюнас.

Напомним, что правительство Литвы разрешило работу кафе и ресторанов не только на улице, но и в помещениях. После этого президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что решение хорошее, но они просили продлить время работы до 23 ч.

"По сути этот час не меняет посещаемость, а бизнес сталкивается с неудобствам, поскольку надо менять устоявшиеся графики. Мы просили, объясняли, что это не связано с собраниями по ночам, как в ночных клубах, работающих до 2 ч ночи. Нам непонятно, почему не учли эту просьбу", – сказала Шишкаускене.

Напомним, что кафе и рестораны будут принимать посетителей в помещениях с 18 мая. Работать они могут с 8 до 22 ч. Время работы заведений, которые готовят еду на вынос, не ограничено.

Уличные кафе в Литве работают с 27 апреля.

Карантин действует с 16 марта по 31 мая.

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