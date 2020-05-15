Литовские фермеры занялись новой деятельностью - зимой выращивают клубнику

Красные, сладкие, спелые ягоды уже снимают с кустов. Недавно начался сбор урожая первой литовской клубники в Кедайняйском районе, пишет rinkosaikste.lt.

"Выращивать клубнику мы с Нериюсом мечтали давно. Сейчас мечта осуществилась, мы первыми начали собирать урожай клубники в Литве. Первые ягоды сняли в конце апреля, сейчас ягод немало, началась торговля", – рассказала Сигита Жилинскене, которая с мужем Нериюсом выращивает клубнику в деревне Кунёняй.

Их хозяйство уже не первый год лидирует в Литве и первым поставляет литовские ягоды на рынок.

Клубнику Жилинскасы выращивают в стеклянных теплицах. Они не нанимают работников, все делают сами. Им помогают дети и родители.

По словам Жилинскасов, первые клиенты приезжают за клубникой прямо к ним домой.

"В конце апреля-начале мая мы едва успеваем отвечать на сообщения и звонки. Люди за зиму соскучились по клубнике. Первая клубника стоила 8 евро за килограмм. Но клубника полезная, выращена натуральным способом – наш младший ребенок ест ягоды прямо с кустиков. Он наш дегустатор и директор. Мы не используем химию, все, что клубника получает – вода и удобрения. У нас сейчас есть ягоды шести сортов. Выбираем, какие лучше. Первая клубника всегда бывает очень крупной. Так было и в этом году. Труда вкладываем много: надо и теплицы отапливать, и за кустиками присматривать. Но мы стараемся, все получается", – сказала Жилинскене.

Клубнику Жилинскасы выращивают на 10 сотках и продают их в Кедайняй, в небольших магазинах. Они стараются удерживать доступные цены для покупателей, не хотят, чтобы ягоды людям продавали втридорога.

Жилинскасы известны не только в Кедайняйском районе, но и за границей. В теплице на 1600 кв. м они выращивают бамбук четырех видов. Один из видов заказчик из Дании назвал именем Сигиты.

Выращенный в Кунёняй бамбук увозят в Данию, Испанию, Италию, Францию и южную Германию, где его используют для украшения приусадебных участков.

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