Латвия, Литва и Эстония открывают границы: что нужно знать путешественникам

15 мая страны Балтии превращаются в "маленький Шенген": после двух месяцев изоляции границы между Латвией, Литвой и Эстонией снова открываются для граждан и постоянных жителей этих стран. Жители, путешествующие в пределах этих трех государств, не обязаны обосновывать цель поездки и не должны соблюдать 14-дневную изоляцию.

В пятницу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вместе с коллегами из Латвии и Эстонии подпишет в Риге меморандум об отзыве ограничений на поездки между Латвией, Литвой и Эстонией.

Меморандум охватывает отзыв ограничений при поездках автодорожным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом, сообщило Министерство иностранных дел.

Правила поведения в связи с пандемией Covid-19 в разных странах могут различаться, поэтому путешественники "обязаны соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из распространения вируса". Чтобы путешествие не обернулось недоразумениями, DELFI подготовил краткую памятку для тех, кто в намерен в ближайшее время отправиться в Эстонию и Литву.

В будущем в зону общего передвижения планируется включить Польшу и Финляндию.

В данный момент свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.

Литва: маски не обязательны, но лучше перестраховаться

Срок карантина в Литве продлен, но на этой неделе его условия были смягчены. Так, ношение защитных масок в общественных местах теперь является уже не требованием, а рекомендацией. Однако есть важный нюанс: это не значит, что маски в Литве больше не нужны.

Маску все еще обязательно надевать в местах скопления людей: под это определение литовских властей попадают экскурсии, уличная торговля, рынки, остановки общественного транспорта и любые закрытые общественные места. В местах скопления людей, где нужно находиться долго и невозможно обеспечить соблюдение безопасной дистанции, литовские власти требуют соблюдения этого правила, то есть иностранным путешественникам рекомендуется заранее запастись масками или респираторами. Если у вас нет возможности приобрести маску, разрешено прикрываться нос и рот платком или шарфом.

Важно понимать и то, что за время действия правила об обязательном ношении средств защиты значительная часть литовского общества уже свыклась с этим обстоятельством и продолжает носить маски в общественных местах для собственной безопасности. Причем такое социально ответственное поведение поддерживают и власти — так, на этой неделе премьер Литвы Саулюс Сквернялис призвал жителей продолжить практику ношения масок, несмотря на объявленные смягчения карантина.



В Литве действует правило собираться группами не более пяти человек, причем должна соблюдаться дистанция в 2 метра, а время совместного пребывания ограничено 15 минутами. Исключение делается только для членов одного домашнего хозяйства, то есть людей, которые вместе проживают в одном жилище. Штраф за несоблюдение правил карантина для физических лиц — от 500 до 1500 евро.

Если вы решили посетить Литву на машине, то нужно учитывать, что Литва постепенно открывает пункты пересечения границы. На данный момент для туристов (физические лица и частный автотранспорт) открыты Руцава-Бутинге, Гренцтале-Салочяй и Медуми-Смелине. С 18 мая к ним добавится и КПП Мейтене-Кальвяй.

Литовские пограничники имеют право отказать во въезде в страну лицам, у которых констатированы признаки высокой температуры или лихорадки. В свою очередь, за нарушение действующих в Литве правил карантина для физических лиц предусмотрен денежный штраф в размере от 500 до 1500 евро.

Все о действующих правилах карантина Литве можно прочитать в этой памятке.

Эстония: острова открыты для туристов, маски не обязательны

Режим чрезвычайной ситуации в Эстонии действует как минимум до 18 мая, однако, скорее всего, будет продлен. Режим "2+2" официально не отменен, однако за его соблюдением власти следят достаточно формально. На прошлой неделе было открыто сообщение между материком и эстонскими островами — напомним, что Сааремаа стал эпицентром распространения коронавируса в Эстонии.

Носить маски в Эстонии не обязательно, так как местные эпидемиологи сомневаются в необходимости данного требования. Однако на официальном уровне соблюдение мер индивидуальной защиты от Covid-19 объявлено правилом хорошего тона. Например, премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем обращении призвал население носить защитные маски и научиться самостоятельно их изготавливать — инструкции о том, как это сделать в домашних условиях, даже размещены на официальных сайтах Департамента защиты прав потребителей и Департамента технического надзора.

"В Эстонии ношение защитной маски в людных местах во время вспышек вируса должно стать социальной нормой", — пояснил эстонцам Ратас. Соответственно, и от прибывших после открытия границ в страну туристов эстонское общество ожидает того же. Поэтому прихватите с собой в путешествие запас масок или хотя бы прикрывайте нос и рот, находясь в общественных местах.

Латвия: самый мягкий режим чрезвычайной ситуации

Латвия отличалась тем, что требования к населению в связи с Covid-19 здесь изначально были достаточно мягкими. В стране не был объявлен карантин, работала большая часть магазинов и продуктовые рынки, а также рестораны и кафе (при условии, если они могли выполнить требование к дистанции в два метра), ходил общественный транспорт.

12 мая режим чрезвычайной ситуации стал еще мягче: правило 2+2 отменено, разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек. Снова открылись музеи, библиотеки и частные культурные учреждения, а также туристические объекты. Торговые центры теперь работают и по выходным.

Однако появилась и новая ограничительная мера: общественным транспортом можно пользоваться только в маске (шарф или платок тоже подойдут). Если вы этого не сделаете, контролеры имеют право отказать вам в месте в автобусе, трамвае или троллейбусе. Полный список мер, действующих в Латвии, можно найти здесь. Также рекомендуем посетить специально созданный властями Латвии сайт на русском языке, посвященный тематике Covid-19. На нем можно также найти ответы на наиболее часто задаваемые МИД вопросы.

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