В выходные погода будет неприятной: дождь, холод и сильный ветер

В пятницу погоду в Литве обусловит уходящая зона высокого давления, с северо-запада придет атлантический циклон. На юге ожидается переменная облачность. После обеда местами пройдут дожди. Будет дуть достаточно сильный ветер. Воздух прогреется до 13–15 градусов тепла.

В северной части страны будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, только на северо-западе осадки будут интенсивнее. Будет дуть сильный ветер, местами порывы будут достигать 15–16 м/с. Будет 10–12 градусов тепла.

В субботу погоду обусловит южная оконечность Атлантического циклона. Ночь будет облачной с прояснениями. Небольшие дожди возможны в западной и северной части страны. Будет дуть юго-западный ветер, скорость ветра 9–14 м/с, на взморье порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Ночью будет выше нуля: от 2 градусов на юго-востоке до 7 на взморье. На поверхности почвы в Вильнюсском, Алитусском и Утенском округах возможны заморозки до 0–3 градусов тепла.

В воскресенье будет облачно, прояснения возможны на юге страны. В большинстве районов пройдут небольшие осадки. Усилится юго-западный, западный ветер, скорость ветра 15–20 м/с. Температура достигнет 10–15 градусов тепла.

В воскресенье погода будет такой же: облачно, сыро и ветрено. И ночью и днем во многих районах пройдут дожди. Будет дуть сильный ветер. Температура ночью будет 3–8 градусов тепла, заморозков не ожидается. Днем будет 10–13, на юге 14–15 градусов тепла.

В понедельник будет облачно, время от времени будут идти дожди. Будет дуть сильный западный ветер. Ночью будет 4–9, днем 10–15 градусов тепла.

Во вторник, когда циклон уйдет на восток, усилится зона высокого давления. Вероятность дождя снизится, будет солнечно, однако северо-западный ветер по-прежнему будет нести холодный ветер из Скандинавии.

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