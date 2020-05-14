Президент Литвы призвал Еврокомиссию предпринять действия по безопасности БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Еврокомиссию (ЕК) предпринять все меры для обеспечения безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) еще до начала работы станции.

Г. Науседа в четверг по телефону обсудит с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен проблематику БелАЭС, а также предстоящий саммит Восточного партнерства, перспективы переговоров по многолетней финансовой перспективе ЕС и вопросы социально-экономических последствий, вызванных коронавирусом, сообщила администрация президента.

"БелАЭС в Беларуси является вопросом атомной безопасности всего ЕС, а также испытанием солидарности, коллективного реагирования и ответственности за граждан ЕС. Мы обязаны гарантировать безопасность своих граждан и всех граждан ЕС, а также то, чтобы электроэнергия, производимая в третьих странах на небезопасных станциях, не попадала на внутренний рынок ЕС", – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

Президент утверждает, что пока не решены очень серьезные проблемы безопасности АЭС, а между тем, на площадку уже доставлено ядерное топливо, и вскоре оно будет загружено.

По словам главы государства, Еврокомиссия должна мобилизовать все инструменты, находящиеся в ее распоряжении, для того, чтобы Беларусь обеспечила реализацию требований стресс-тестов ЕС и до запуска станции также была обеспечена и безопасность граждан ЕС.

Руководитель государства также призвал главу ЕК лично участвовать в решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности БелАЭС.

Он представил стремление Литвы стать региональным центром гражданской безопасности ЕС, который будет заниматься атомными и ядерными инцидентами.

Говоря об экономике ЕС, президент подчеркнул, что для восстановления общего хозяйства требуется слаженное функционирование внутреннего рынка и финансовый ответ, соответствующий масштабам кризиса – увеличенный многолетний бюджет ЕС и Фонд восстановления Европы должного размера.

"Сложившееся положение требует более гибкого подхода к использованию финансовых инструментов, исключительного внимания к финансированию приоритетных направлений политики смычки и сельского хозяйства, чтобы создать условия не только для смягчения социально-экономических последствий пандемии, но и для того, чтобы была предпосылка использовать сложившуюся ситуацию и развивать проекты оцифровки, "зеленой" и кольцевой экономики", – говорится в сообщении Президентского дворца.

Г. Науседа акцентирует необходимость формирования одинаковых условий для всех государств-членов в вопросе использования возможностей финансирования Фонда восстановления Европы.

Президент положительно оценил инициативу ЕК по оказанию помощи странам Восточного партнерства в борьбе со вспышкой коронавируса. Глава государства отметил, что помощь в преодолении кризиса не должна оказываться за счет программ поощрения реформ.

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