Штрафы за нарушение карантина в Литве никуда не пропали: лучше не расслабляться

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С 3 апреля в Литве действуют увеличенные штрафы за нарушение правил карантина. По действующим правилам, физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что карантин смягчили, но некоторые правила остаются в силе.

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