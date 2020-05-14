В центре внимания специалистов – Вильнюсская клиническая больница самый большой очаг коронавируса

14 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига представил новости об обуздании распространения коронавируса в стране. На данный момент самый большой очаг заболевания – Вильнюсская клиническая больница.

"Самый большой очаг коронавируса в Литве на данный момент - в медучреждениях. Новый случай - пациент, эту информацию мы получили сегодня. Всего болеют 15 пациентов терапервтического, отделения, реанимации и интенсивной терапии. Заразились 11 работников, 8 в терапевтическом отделении, 3 в отделении интенсивной терапии", – сказала директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, у близких 6 выписанных пациентов также установили COVID-19.

"В доме на ул. Пяргалес живет работница Вильнюсской клинической больницы, которая сейчас не болеет, но находится в изоляции", – сказала Лингене.

Сейчас в Вильнюсской клинической больнице идет тщательная проверка.

"Информация поступает как от работников, так и анонимно, сообщают, что в больнице не придерживаются правил не только в перечисленных отделениях", – сказала Лингене.

"В последние две недели количество больных сокращается, если не учитывать очаги. Очаги хорошо локализованы и большой опасности для жителей Литвы не представляют. Больше всего заболеваний фиксируют в Вильнюсском, Мариямпольском и Клайпедском округах", – продолжила специалист.

"Самый большой показатель заражения регистрируется в группе старше 80 лет, если брать абсолютные данные, то больше всего больных в группе 25-45 лет. На третьем месте – группа 50-64 лет. В группе 0-4 лет есть 11 случаев, 5-14 – 14 случаев заболевания. В Литве коронавирусом болеет много женщин: 5,67 случаев на 10 000 жителей, мужчины – 4,69. Это отвечает данным по Европе. Скончались 33 женщины и 21 мужчина. 6 умерших были младше 65 лет, умирали в основном пожилые люди", – сказала Лингене.

В Литве из общего числа больных коронавирусом 20% - это специалисты, работающие в сфере медицины, в Китае их было 3,8%, в Испании 20%.

В среду сообщили о том, что коронавирусом заболел водитель автобуса 53-го маршрута.

По имеющимся данным, COVID-19 установили у близкого родственника водителя (этот родственник работает в Вильнюсской клинической больнице).

"Риск заражения пассажиров невелик, поэтому это особого беспокойства не вызывает", – сказала Лингене.

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