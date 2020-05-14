Люди из группы риска могут быть отделены от молодежи и во время выборов

Симона Воверюнайте ru.DELFI.lt

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис сказал о том, как могут проходить парламентские выборы в октябре этого года. По его словам, может быть так, что люди из группы риска будут голосовать отдельно от других.

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