Министр: часть учеников начальной школы будет учиться за партами, другие - удаленно

14 мая министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс и вице-министр Корнелия Теснесите на пресс-конференции представили новые решения по процессу обучения в Литве. По словам министра, министерство не будет применять насилие и оставляет право выбора за муниципалитетами.

"В рамках смягчения карантина правительство 13 мая усовершенствовало проект постановления о возвращении детей в школы, особенно это касается тех детей, родители которых не могут работать, поскольку вынуждены находиться дома с детьми, поэтому было решено постепенно открыть школы и готовиться к новому учебному году", - сказал Монкявичюс.

Он подтвердил, что с 25 мая начнутся контактные уроки для учеников начальной школы, а для остальных – с 1 июня. Для учеников 12 классов контактные уроки начнутся с 25 мая.

"Я хочу подчеркнуть, что остается существенная установка - необходимо беречь жизни, все решения о том, сколько учеников может вернуться в школу, принимаются с учетом рекомендаций правительства. Право выбора оставляют за муниципалитетами. Это не обязанность, а возможность начать работу в школах и ее сочетание с удаленным обучением, особенно это важно для тех, у кого не было технологических возможностей и для выпускников, готовящихся к экзаменам", - сказал Монкявичюс.

По его словам, рекомендации для детских садов уже подготовлены, только завершают доработку правил для проведения неформального обучения.

"Важно понимать, что и в сентябре мы все еще должны будем защищать людей групп риска, придется сочетать удаленное и контактное обучение, установить правила. Мы надеемся, что в середине июня проведем конференцию и совещание, на котором обсудим учебу с 1 сентября. Сегодня будет разговор с мэрами, чтобы каждый муниципалитет выяснил потребности, чтобы была возможность сочетать контактное обучение с удаленным", - сказал министр.

Если школы откроются, а родители решат не водить туда детей начальной школы?

Монкявичюс сказал, что подобная ситуация может быть и осенью. Он привел в пример Эстонию, которая рассматривает возможность сочетания контактного и удаленного обучения.

"Всем идти и не рекомендуем, особенно из тех семей, которые видят опасность, входят в группу риска или болеют коронавирусом. Хотим предложить создать классы, в которых дети будут работать контактно, и для тех, кто будет работать дома. Учителя из группы риска могут работать из дома", – сказал Монкявичюс.

По словам министра, пока до конца компьютерами не обеспечены и учителя. Он заметил, что в вопросе открытия школ, последнее слово остается за муниципалитетами.

Например, в Клайпеде из-за пандемии сложилась чрезвычайная ситуация, там риск повышенный, поэтому решено работать удаленно.

"Это можно сказать о каждом муниципалитете – мы хотим открыть школы безопасно. Если мы не можем обеспечить безопасность – надо завершить учебный год удаленно", – сказал он.

По словам Монкявичюса, надо подумать и о сентябре, попробовать сочетать удаленный и контактный способ. Вопрос встанет и в связи с учителями из группы риска.

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