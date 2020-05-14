Науседа: не нужно иметь иллюзий, что Беларусь откажется от БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что Литве нужно отказаться от иллюзий, будто Беларусь откажется от Белорусской АЭС (БелАЭС), поэтому следует сосредоточиться на проведении в жизнь требований безопасности.

"Таких иллюзий, что АЭС будет построена в другом месте или вообще ее сровняют с землей, наверное, мы себе позволить не можем. Это нужно было делать 11-12 лет назад, к сожалению, мы не сделали ничего", - сказал президент в обнародованном в четверг интервью порталу 15min.lt.

Г. Науседа сказал, что Литва будет требовать проведения в жизнь рекомендаций по безопасности в соответствии с требованиями Евросоюза, но одновременно готова помочь Беларуси с обеспечением альтернативных поставок нефти и газа.

Литва утверждает, что Беларусь оборудует БелАЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями стандартов безопасности. Минск эти обвинения отклоняет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!