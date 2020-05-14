На границе с Беларусью задержана контрабанда сигарет на 2,34 млн евро

Литовские таможенники задержали на границе с Беларусью крупную партию контрафактных сигарет.

На погранпереходе Райгардас 7 мая таможенники проверили фуру с древесиной, в которой на самом деле было 675 000 пачек контрафактных сигарет, сообщила Криминальная служба таможни.

Грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился гражданин Беларуси, въехал в Литву около 9 часов. Водитель декларировал провоз транзитом через Литву в Польшу груз досок. Несмотря на то, что в задней части полуприцепа действительно были доски, таможенники при свете фонариков заметили между досками картонные пачки сигарет.

Проверка показала, что в полуприцепе было 675 тыс. пачек белорусских сигарет Minsk Superslims и NZ Gold. Их стоимость с обязательными к уплате налогами составляет 2,34 млн евро.

Каунасский суд разрешил задержать водителя грузовика на месяц.

Это второй крупный груз контрабанды, задержанный в эти дни на погранпереходе Райгардас. 1 мая таможенники задержали на нем похожий груз - около 500 тыс. пачек сигарет стоимостью 2 млн евро. Тогда нелегальные сигареты тоже были замаскированы под груз древесины - они были спрятаны в древесностружечных плитах.

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