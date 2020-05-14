Литве прогнозируют пятую волну эмиграции: начнется осенью, но уехать будет нелегко

Уже сейчас экономисты убеждены, что пандемия коронавируса вызовет серьезный кризис. Литва долго ощущала последствия последнего кризиса – в 2010 г. из Литвы уехали больше 80 000 жителей. Специалисты не сомневаются, что после карантина Литву ждет пятая волна эмиграции, но ее масштабы пока неизвестны. Не исключено, что потери будут такими же, как в прошлый раз.

Профессор Каунасского технологического университета Вилматне Кумпикайте-Валюнене рассказала, что первая волна эмиграции в Литве наблюдалась сразу после восстановления независимости, когда страна открыла границы.

Нынешнее закрытое границ было беспрецедентным явлением. По словам профессора, открытые с 4 мая границы могут побудить соотечественников покинуть страну.

"Я думаю, это будет. Возможно, эффект будет не таким как прежде. Четвертая волна эмиграции, начавшаяся с 2015 г., уменьшилась. Мы видели тенденцию сокращения уезжающих в 2018-2019 гг., но нынешняя ситуация вероятно вызовет пятую волну эмиграции, поскольку снова растет уровень безработицы.

Такое было во время третьей волны, после кризиса, люди уезжали, поскольку лишились работы. Конечно, сейчас, наверное, поедут в другом направлении, это зависит от возможностей и от того, сколько еще будет наблюдаться коронавирус в мире, а особенно в Европе", – сказала Кумпикайте-Валюнене в передаче Delfi 11.

Профессор считает, что эмиграция начнется не сразу, а осенью, с приходом отопительного сезона.

"На самом деле волна начнется. Я думаю, осенью, в начале 2021 г., если люди не смогут найти работу и увидят, что выжить не получится. Летом, может, какую-то работу найдут в Литве, но потом это будет сложно и вызовет эмиграцию", – сказала собеседница.

Долгое время жители Литвы уезжали в Великобританию. Однако директор Центра социальных исследований Богуслав Гружевский сказал, что сейчас в Великобритании устроиться на работу будет непросто не только из-за пандемии, но и из-за Brexit.

"Я думаю, все будет сложнее. Во-первых, остается потребность в эмиграции. Высокий уровень безработицы, нехватка доходов будут заставлять людей уезжать, но уехать уже будет сложно. Тут возникают три основные проблемы. Первая, пандемия коснулась всего мира. Что она сделала? Выбила из стабильности основной сектор притяжения эмигрантов. Это гостиницы (...), рестораны, заведения общепита, весь сектор туризма.

Второй сектор - строительство. На нем спад экономики также сказался отрицательно. И что важно для эмигрантов, это, конечно, Brexit.

В контексте Великобритании важен уход международных компаний, где работало много молодежи. Особенно тех, кто оканчивал учебы в Великобритании", – сказал Гружевский.

Пока возможности трудоустройства за границей невелики, это подтверждает и представитель портала CV online Рита Каравайтене. По ее словам, в туристическом секторе за границей не ищут ни одного работника, а в большей части объявлений указывается, что вакансия будет в силе после карантина.

"Обычно уже в апреле было много предложений, особенно сезонных. В основном это были южные страны, связанные с туризмом, в Западной Европе – сельское хозяйство, строительство, инженерия, производство, Северная Европа, Скандинавия, там в основном строительный сектор.

В южных странах нет ни одного варианта. в Западных – Германия, Нидерланды – там больше всего предложений, хотя меньше, чем обычно, это сельское хозяйство, производство, торговля, транспортный сектор. Обычно указывается, что вакансии будут в силе после окончания карантина", – сказала Каравайтене.

По ее словам, единственное направление, куда можно уехать сейчас – Скандинавия. Например, Швеция, где по-прежнему ищут квалифицированных специалистов.

По словам Кумпикайте-Валюнене, пока рано прогнозировать, сколько людей выберет эмиграцию, но, вероятно, цифры будут подобны тем, что были в 2010 году.

"Достигнет ли пятая волна уровня третьей, которая была самой большой – в 2010 г. когда уехали почти 100 000 жителей Литвы, трудно сказать. Это будет зависеть от уровня безработицы, но кривая будет похожей. По мере роста числа безработных, будет расти эмиграция.

Конечно, сейчас ситуация немного иная, будет зависеть от того, какие страны принимают эмигрантов. Уже видим, что Германия принимает, туда едут работники из Румынии", – сказала профессор.

О том, останутся ли в Литве вернувшиеся до карантина эмигранты, профессор ответила, что это будет зависеть от ситуации на рынке труда.

"Я думаю, если страны, в которых они жили и работали, вернутся в прежнее русло, там будет потребность в работниках, то, вероятно, они уедут. Тем более, что многие ехали сюда в спешке, оставили там свои вещи, жилье", – сказала Кумпикайте-Валюнене.

Пока в Литве уровень безработицы растет. По данным "Евростата", в марте он увеличился на 0,5% и составлял 7,1%, а в конце апреля уже 11,1%, значит без работы около 200 000 жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!