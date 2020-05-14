Игра в жмурки с коронавирусом в Беларуси. Парад, аресты и старт президентской кампании Лукашенко

Прошедший 9 мая в Минске парад по случаю 75-летия победы над нацизмом привлек внимание по трем причинам. Он состоялся в разгар пандемии, когда все страны Европы отказались от проведения массовых мероприятий, и стал стартом избирательной кампании Лукашенко. Накануне прошли задержания участников антипарадов. Суды продолжались и 13 мая.

Общее количество зараженных приближается к 26 000, увеличиваясь последнюю неделю ежедневно почти на тысячу по официальным данным.

Самое страшное, что происходило в новейшей истории суверенной Беларуси до эпохи коронавируса, – постепенная гибель институтов, гарантирующих реальные выборы.

Самое страшное, что происходит прямо сейчас, - гибель людей из-за COVID-19. Приобретение коллективного иммунитета – одна из не подтвержденных практикой гипотез».

Мир ждет вакцину. И именно поэтому страны, правительства которых контролирует общество, вводили карантин или как минимум отказывались от массовых мероприятий.

Во всех сводках белорусского Минздрава сообщают, что умирают пациенты «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Родственники погибших передают для публикации в негосударственные СМИ свидетельства о смерти, в которых коронавирус указан, но не как основная причина смерти. А некоторые возмущены формулировками Минздрава и утверждают, что их родные никаких хронических болезней не имели.

Решение, сколько заразится, в том числе и из-за отсутствия карантина или не отмененных массовых мероприятий, - политическое. Его принимает высшее руководство.

Парад не самое опасное мероприятие, по мнению вирусологов, - таким рациональным (если сравнивать с Пасхой в храмах – Е.Д.) аргументом Александр Лукашенко объяснил выбранный им формат празднования Дня Победы.

Эмоциональное и идеологическое толкование прозвучало на параде: «В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого Священного (орфография первоисточника – Е.Д.) действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора…»

Мы и не торопились. Чтобы обобщить отзывы и резонанс. По-человечески.

Тех, кто был искренне «за» парад, - а такие точно были, - и тех, кто пришел по разнарядке, несмотря на публичное заявление президента «мы туда никого не тащим», оказалось около 15 000 в более, чем двухмиллионном Минске. Пять лет назад участников торжеств в День победы было 600 000.

Baltarusijoje į Pergalės dienos minėjimą susirinko minios žmonių Foto: Scanpix

На параде в этом году не было ни одной официальной иностранной делегации. Присутствовали меньше половины аккредитованных в Беларуси послов. Из стран ЕС - только главы дипмиссий Словакии и Венгрии. Россию представлял посол Дмитрий Мезенцев.

Парад не показал ни один российский федеральный телеканал.

Государственное белорусское телевидение сообщило, что трансляцию из Минска посмотрели более, чем в 80 странах.

Суть хвалебных отзывов в комментариях к интернет-трансляции сводится к двум тезисам: «Утер нос Путину», «Теперь белорусы, а не россияне наследники Великой Победы»

Путин поучаствовал в камерной (по сравнению с задуманной, но отмененной из-за пандемии) церемонии по случаю Дня победы в Москве под дождем. К новости об этом в программе «Москва. Кремль. Путин.» подверстали видеоряд – высказывание российского лидера, записанное, правда, при других обстоятельствах – «не сахарный, не растаю».

Лукашенко в Минске вышел на парад как персонаж из советского кино - вставший в полный рост командир, увлекающий бойцов в атаку под пули. И параллель эту он отчетливо провел сам в своих публичных выступлениях накануне торжеств. Мол, в войну воевали, невзирая ни на какие вирусы.

Что правда и что важно – заградотрядов на параде в Минске не было. Самое страшное, что грозило отказавшимся участвовать по разнарядке, - потеря обещанных бонусов.

Похвалы белорусам и лично Лукашенко – «молодцы, достойно отметили День победы, не то что перепуганные соседи на Востоке и на Западе» - отзвучали 9 мая и на следующий день в репортажах государственных белорусских телеканалов.

Критика парада растягивается на инкубационный период для COVID-19

Инкубационный период – по разным данным – от 5 дней до трех недель.

Сколько-нибудь заметные в мировом медийном пространстве иностранные СМИ про парад в Минске написали немного. И благодаря лишь одному обстоятельству. Пандемии коронавируса, ставшей во всех европейских государствах поводом отменить массовые мероприятия.

Какой эффект получит страна от проведения праздничного парада 9 мая, спросила читателей «БелГазета». Из пяти предложенных на сайте издания вариантов большинство (47%) выбрало «ничего хорошего». На втором месте по численности набранных голосов (42%) - «новую волну коронавируса».

Foto: Itar-Tass / Scanpix

Эксперты минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований полагают, что «отказ от введения моратория на массовые мероприятия, включая проведение Парада победы 9 мая с концертом в традиционном формате (а не дистанционном), вероятно, запустило развитие эпидемиологической обстановки по пессимистическому сценарию».

И прогнозируют: «Остается неделя для подготовки национальной системы здравоохранения к периоду пиковой нагрузки, а также всех государственных институтов - к соответствующим информационным и политическим последствиям. Дальнейшие игры со статистикой заболеваемости и смертности легко будут конвертироваться в протестный потенциал с учётом невозможности ее сокрытия. Тем самым удар будет нанесён по одной из важнейших составляющих социального контракта - способности государства обеспечивать защиту здоровья и жизни людей».

Под контролем в Беларуси и распространение эпидемии, и все несогласные с политикой властей

Больше недели количество инфицированных коронавирусом увеличивается почти на тысячу. Лукашенко и чиновники от медицины в публичных выступлениях уверяют, что в Беларуси все нормально - все под контролем и в рамках прогноза. И распространение эпидемии, и летальные случаи.

Baltarusijoje į Pergalės dienos minėjimą susirinko minios žmonių Foto: Scanpix

8 градусов». - Министерство информации Беларуси опровергло эту новость на сатирическом ресурсе, где публикуются соответствующие его концепции тексты. «Считаем, что публикация такого рода «гротескных пародий на реальность" сегодня является неуместной...», говорится в документе.

Министерство информации молчало, когда Лукашенко – по его же признанию – шутил про коронавирус, мол, не видно его, не летает. И давал диковинные рецепты его лечения.

Ни один государственный институт не возразил против проведения президентских выборов во время пандемии.

Насколько «нормальна» ситуация, объективно оценить сложно. В частных беседах с врачами выясняется, что основания для беспокойства есть. В Беларуси действительно много мест в больницах. Но нужны не просто «койко-места», а в большом количестве компьютерные томографы, маломестные палаты с разводкой кислорода, аппараты ИВЛ и для гемодиализа. Наличие всего этого важно именно в таком порядке.

Про тестирование врачи вообще не говорят: тесты по-прежнему ненадежны, высокая смертность в мире объясняется тем, что ухудшение состояния инфицированных коронавирусом часто наступает внезапно и резко.

Кроме того, в приватных разговорах белорусские медики говорят, что у них уже были ситуации, когда приходится выбирать, кому в первую очередь подавать кислород. О количестве «свободных» ИВЛ сообщают, обо всем остальном – нет.

Об обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты чиновники рапортуют – «все есть». В реальности – далеко не везде и не всегда. Но медиков, готовых заявлять об этом публично, - единицы. И такие инициативы оказываются наказуемыми.

Так, в Лиде задержаны и приговорены к 7 суткам ареста два фельдшера скорой помощи - Олег Кравцов и Павел Палейчик, который публично обратился с просьбой к волонтерам помочь медикам. И накануне в интервью белорусской службе радио «Свобода» рассказал о давлении на работе и о порядках, которые грозят врачам заражением.

Помимо медиков внимание властей привлекли блогеры, которые проводят стримы, собирая вживую недовольных ситуацией в стране жителей разных регионов, которые ранее никогда не проявляли никакой политической активности. Задержания и суды над ними начались 6 мая и продолжаются уже неделю. По информации правозащитного центра "Весна" по состоянию на 13 мая «сутками» наказаны около пятидесяти человек.

Всего же в разных городах задержано более 100 человек. В их числе четыре журналиста – Александр Бураков, Дмитрий Лупач, Алесь Асипцов, Михаил Аршинский – они получили сутки ареста, и Александр Борозенко - его освободили без суда). Сутками ареста наказаны заявивший о намерении участвовать в президентской кампании автор Youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, его подписчики и участники антипарада в Бобруйске.

За две акции против парада сутками ареста наказаны активисты "Молодежного блока". Они пронесли картонный муляж гроба по проспекту Независимости во время репетиции парада. Днем раньше на площади Победы на фоне таблички с надписью "Подвиг народа бессмертен" активисты развернули плакат с надписью "А мы нет". 13 мая 10 суток ареста получил пришедший поддержать единомышленников на суде Петр Маркелов за то, что "из хулиганских побуждений лежал на лавке".

«Сутки» для реальных и потенциальных участников протестных акций - обычная в Беларуси практика изоляции недовольных во время всех электоральных компаний. Эпидемия коронавируса (в том числе в местах ограничения свободы) не стала поводом для отказа от нее.

Мы не могли поступить иначе, сказал Александр Лукашенко о параде. То же самое говорит и глава ЦИК Лидия Ермошина о выборах, назначенных на 9 августа. И, как грустно шутят в соцсетях, все более смертные белорусы собираются в них участвовать.

К вечеру 13 мая десять претендентов на пост президента подали документы в ЦИК на регистрацию инициативных групп.

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