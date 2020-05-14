Курьез: мужчина получил штраф за превышение скорости, хотя никуда на своем автомобиле не ездил

Представьте, что вы получаете информацию о штрафе за превышение скорости. Наверное, каждый водитель может признать, что где-то по недосмотру превысил скорость, ведь бывает. Скорее всего, человек смирится со штрафом и будет внимательнее. Почти так все было и в этом случае. Клайпедчанин получил уведомление о штрафе за превышение скорости, а когда намеревался его оплатить, понял, что он никак не мог нарушить ПДД.

В редакцию обратился мужчина, который сообщил, что по эл. почте ГНИ ему сообщила о штрафе за ПДД.

"Я подключился к системе ГНИ и увидел, что нарушение ПДД зафиксировано мобильным радаром. В протоколе указано, что допустимая скорость была превышена на 12 км/ч (с учетом погрешности). Я получил половину минимального штрафа - 6 евро", – сказал Delfi читатель.

Когда мужчина решил оплатить штраф, он обратил внимание на дату, когда было зафиксировано ПДД - 1 мая, 15.02 ч.

Foto: DELFI skaitytojas

"События этого дня я хорошо помнил, мы ждали гостей, я знал, что был дома. Я подумал, может, произошла ошибка, и указано не то время. Я проверил, в каком месте зафиксировано ПДД. Выяснилось, что в протоколе указаны только координаты и то, что дело было в Каунасском районе", – рассказал он.

Мужчина живет в Клайпеде. Он сказал, что не был в Каунасе уже несколько месяцев,. Он стал искать, где именно зафиксировано нарушение. Он выяснил, что дело было около Кармелавы, куда он на авто никогда не ездил вообще.

"Я написал эл. письмо, попросил прислать фото, фото я не получил, no мне ответили, что произошла ошибка и протокол аннулирован", – подчеркнул собеседник.

По его словам, вроде бы все закончилось хорошо, но с другой стороны, если бы он не обратил внимание на время, то заплатил бы штраф и тогда на его счету было бы административное правонарушение за то, чего он не делал.

"Хочу всех предупредить, полученное уведомление о ПДД еще не факт, что вы его совершили. Не спешите платить штраф, проверьте, все ли так", – советует водитель.

Литовская дорожная полиция рассказала Delfi, что на самом деле бывают ошибки при составлении протоколов о нарушении ПДД. Чаще всего такое случается, когда протокол составляется без участия потенциального нарушителя.

"Такое бывает, когда система неверно идентифицирует номер авто", – сказано в комментарии Delfi. По словам стражей порядка, нет статистики, сколько протоколов бывают неточными. Если поступает информация о неправильных данных, то полиция аннулирует протокол. В таком случае данные просматривают полицейские и идентифицируют номера авто.

"Если вы заметили неточности, обращайтесь в полицию, ошибки будут исправлены", – подчеркнули представители полиции.

Они отметили, что нет такого порядка, чтобы с протоколом высылали фотографии с места нарушения ПДД: в протоколе указан город, муниципалитет и точные координаты места.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!