Глава Lietuvos oro uostai: авиакомпаниям не хватает четких критериев со стороны властей

После того, как германская авиакомпания Lufthansa в среду возобновила регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт, глава объединяющей литовские аэропорты компании Lietuvos oro uostai говорит, что выполнять полеты хотели бы и другие компании, однако им не хватает четких критериев со стороны властей Литвы - в какие страны и когда можно эти полеты выполнять.

По словам Марюса Гельжиниса, заявки с прошлой пятницы подали венгерская авиакомпания Wizzair и белорусская "Белавиа", однако ни МИД, ни правительство пока их не утвердило.

"Не ясна система и не ясны критерии отбора (...) Нет критериев, какая страна безопасна, нет перечня стран и критериев, в каждом случае решение принимается отдельно. У авиакомпаний это вызывает беспокойство, потому что они хотели бы четко знать, стоит ли им еще с нами вести переговоры, или им искать другие страны, чтобы начать полеты", - сказал BNS глава Lietuvos oro uostai.

По его словам, Wizzair хотела бы летать в Лондон, Олесунн и Берген (Норвегия), Белфаст (Северная Ирландия), Биллунн (Дания), Киев, Турку (Финляндия), а "Белавиа" - в Минск.

"Пока еще SAS не приняла решение о полетах в Копенгаген в конце мая, они ждут более четких критериев отбора", - сказал М. Гельжинис.

Подала заявку и латвийская Air Baltic – правительство в среду разрешило ей со следующего понедельника возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.

В Литве воздушное пространство для пассажирских самолетов и паромов было закрыто 4 апреля.

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