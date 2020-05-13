Правительство разрешило Air Baltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин

BNS ru.DELFI.lt

Правительство Литвы разрешило со следующего понедельника возобновить полеты самолетов латвийской авиакомпании Air Baltic из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - и в Таллин.

Правительство в среду одобрило эту просьбу компании. Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта. С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывает для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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