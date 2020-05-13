В Литве еще один этап смягчения карантина: перемены грядут с завтрашнего дня

Правительство Литвы 13 мая приступило к обсуждению еще одного этапа смягчения условий карантина. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига представил на заседании еще ряд правил. В их числе – отказ от обязательного ношения масок, более свободные правила общения, и распоряжения учебным учреждениям - они сами могут решать, какую форму обучения выбрать.

Вот список предложенных мер:

С 14 мая можно собираться группами до 5 человек (до сих по 2). По-прежнему надо соблюдать дистанцию в 2 м и контакт не дольше 15 минут.

С 14 мая меняется порядок ношения масок. По-прежнему лица старше 6 лет в закрытых помещениях должны быть в масках (за исключением кафе во время принятия пищи и спортзалов) и в некоторых общественных местах: на рынках и в других местах торговли, во время мероприятий, на экскурсиях, на остановках общественного транспорта. В остальных случаях маски надевать только рекомендуют.

С 18 мая смягчены требования во время занятий спортом. Во время индивидуальных тренировок на одного человека полагается 5 кв. м (до сих пор было 10) и дистанция в 2 м (раньше была 10 м).

С 15 мая расширяется круг иностранцев, которые могут приезжать в Литву. В Литву смогут приезжать граждане Польши и другие законные жители этой страны, если они приезжают по работе или учебе (им не надо соблюдать 14-дневную изоляцию). Разрешат въезд не только граждан Латвии и Эстонии, но и других людей, проживающих на территории этих стран на законном основании (им не надо соблюдать 14-дневную изоляцию при условии, что перед приездом в Литву они в течение двух недель не выезжали за пределы Латвии и Эстонии).

С 30 мая откроются центры оздоровительных услуг.

Обновляют и требования к проведению мероприятий: с 30 мая вместо 10 кв. м на одного участника должно приходиться 5 кв. м. Кроме того, разрешают проведение спортивных соревнований без зрителей и личные праздники на открытых и в закрытых пространствах при участии не более 30 человек.

С 18 мая рестораны и кафе смогут принимать посетителей не только на улице, но и в помещении. Откроются также клубы, ночные бары и другие места развлечения, только ограничено время их работы с 8 до 22 ч.

С 18 мая смогут работать казино и игровые салоны, только ограничено время их работы с 8 до 22 ч.

С 18 мая снимается ограничение на предоставление услуг здравоохранения.

С 18 мая открываются детские сады и подготовительные классы.

С 25 мая – школы по собственному желанию могут принимать детей начальной школы, проводить консультации для учеников 12 классов, могут открыться школы для детей со спецпотребностями. (…) Если школа решит не принимать детей, процесс обучения должен продолжаться дистанционно.

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