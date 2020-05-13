"Министр своим указом исключил пункт об арбалетах. Он должен был вступить в силу с завтрашнего дня", – сообщил BNS советник министра Юстас Ясконис.
Он также сказал, что с вице-министром Расой Вайткявичюте достигнута договоренность обсудить на расширенном Охотничьем совете в следующую пятницу несколько пунктов, вызывавшие сомнения.
"Если не удастся договориться, то вице-министр Р. Вайткявичюте будет вынуждена уйти в отставку", – заявил Ю. Ясконис.
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