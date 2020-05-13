Перед лицом пандемии: жители Литвы во время опроса рассказали, кто лучше всего справится с кризисом

ELTA ; Бенас Бруналас , ru.DELFI.lt

Жители Литвы высказали свои ожидания в связи с тем, кто из лидеров может вывести страну из вызванного коронавирусом экономического кризиса. Опрос, проведенный по заказу Eltа компанией Baltijos tyrimai, показал, что, по мнению жителей, на это способны премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

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