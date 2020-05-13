Литовская Teltonika вскоре планирует начать производство аппаратов ИВЛ

Вильнюсская компания инновационных технологий Teltonika в конце мая надеется начать массовое производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Компания намерена экспортировать уникальные, единственные в своем роде аппараты.

Основатель компании и один из ее двух акционеров Арвидас Паукштис заявил, что продукт уже создан, сейчас ожидается его сертификация.

"Следует провести медицинские исследования и сертифицировать изделие. Мы можем производить его уже в этом месяце, если будет сертифицировано. Все сейчас в бюрократических процессах, все зависит от того, как быстро мы получим подтверждения о том, что все хорошо", – сказал BNS А. Паукштис.

По его словам, компания будет производить в основном для зарубежных рынков – ими интересуются клиенты из Латинской Америки, Африки и Восточной Европы.

"Основная цель - экспорт, поскольку, поскольку мы поняли, что мы сами не можем ввозить, также и другие страны, откуда они их получат, если везде сейчас закрыто, а каждая страна заботиться о себе", – сказал А. Паукштис.

По его словам, цель компании произвести самый дешевый и лучший аппарат, чтобы его могли приобретать и страны Африки, Латинской Америки, Индия и другие.

Акционер Teltonika утверждает, что в месяц компания могла бы производить до миллиона таких аппаратов, однако объемы производства будут зависеть от потребности, по его словам, создание аппарата обычно требует года, однако Teltonika произвела его за месяц.

"Аппарат уникальный, единственный такой в мире. Врач может получить удаленное подключение к этому аппарату и следить за всеми параметрами, даже консультировать или помогать медсестрам, особенно в тех странах, где не хватает врачей, либо где они не могут приехать в амбулаторий. Это важная, уникальная функция", – утверждает А. Паукштис.

По его словам, цена первых изделий будет составлять около 6 тыс. евро, позднее она должна снизиться.

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